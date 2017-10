EFL Cup - Leicester e Bournemouth fanno il loro dovere, cade malamente il Crystal Palace

Il gol di O'Dowda (22) nel poker del Bristol al Crystal Palace

Serata di Carabao Cup senza particolari sorprese tra le "non big". Il Leicester si sbarazza del Leeds, dopo qualche minuto di paura. Il Bournemouth fa il suo dovere e batte il Middlesborugh, in un replay della sfida di Premier dell'anno scorso. Cade solo incredibilmente il Crystal Palace, che conferma di essere in crisi nera, andando a prendere quattro gol in casa del Bristol City.

Leicester - Leeds United (3-1) - Il Leicester è tra le squadre in crisi della Premier League ed è tra quelle che hanno optato per il cambio di allenatore (Appleton ha preso il posto di Shakespeare). In coppa però le Foxes fanno il loro dovere, anche se la partenza è tutt'altro che tranquilla. Al 26' infatti Hernandez porta avanti gli ospiti con un tiro dai venti metri che batte Hamer. La paura dura però solo quattro minuti, visto che già alla mezz'ora Iheanacho riporta la sfida in equilibrio con il suo primo gol con la nuova maglia (dopo essere arrivato dal City per 25 milioni di sterline), scacciando le nubi sopra il King Power Stadium. Nel secondo tempo poi Slimani ribalta definitivamente il risultato, grazie ad un assist dello stesso ex City. Il neoentrato Mahrez fissa poi all'86' il risultato sul definitivo 3-1, portando ad Appleton la seconda vittoria da quando è arrivato in panchina.

Bournemouth - Middlesbrough (3-1) - Anche il Bournemouth non sta vivendo un momento felicissimo (penultimo con sette punti, a un punto di distanza dal gruppone che sta al terzultimo posto), ma in coppa non sbaglia. Nel primo tempo, come spesso accade in queste partite, il match stenta a decollare. Ci pensa al 49' Simpson a rompere il ghiaccio, portando avanti le Cherries. Poi però la suspanse aumenta, grazie al pareggio di Tavernier, bravo a sfruttare un assist di Adama Traorè. Al 75' l'episodio chiave: Fry atterra Simpson in area. Rigore e trasformazione di Wilson, rientrato dopo diverso tempo, dopo un infortunio al ginocchio. Chiude i giochi Afobe, mettendo la terza rete e chiudendo la sfida sul 3-1.

Bristol City - Crystal Palace (4-1) - È sicuramente il risultato più sorprendente della serata. Il Crystal Palace di Roy Hodgson si arrende davanti al Bristol City, squadra di Championship. Fermo a tre punti in Premier, il Palace dunque esce anche dalla Carabao Cup e anche nel peggiore dei modi. Il gol al 21' di Sako sembra mettere le cose in discesa per gli ospiti, ma i padroni di casa non ci stanno. Un errore da penna rossa da parte di van Aanholt permette a Taylor di pareggiare, cinque minuti dopo Djuric completa la rimonta, per un uno-due micidiale. All'ora di gioco poi Bryan con un tiro imparabile mette in ghiaccio la partita, prima del definitivo poker di O'Dowda al 66'. 4-1 dunque e il Bristol diventa l'unica squadra di Championship a passare gli ottavi di finale.