Il Chievo perde in casa, Maran nel post partita: "Abbiamo trovato un buon Milan"

Il Chievo Verona ha perso per 4-1 contro il Milan. Al Bentegodi i rossoneri hanno la meglio sui padroni di casa. Le reti hanno la firma di: Suso, autogol di Cesar, Çalhanoglu, Kalinic e Birsa.

Rolando Maran è intervenuto nel post partita: l'allenatore dei clivensi ha analizzato il match. Andiamo a sentire le sue parole: "Dal punto di vista delle energie può essere che abbiamo pagato qualcosa, anche se non eravamo partiti male. Fino al gol di Suso avevamo giocato alla pari. Abbiamo trovato un buon Milan, che ha evidenziato la nostra giornata non proprio tra le migliori. I rossoneri per come ha giocato oggi è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà, ci pressavano in tutte le zone del campo. Oggi c'è tanto merito del Milan nella nostra sconfitta, ha avuto l'atteggiamento giusto. Inglese ha avuto qualche problemino e non abbiamo voluto rischiarlo. Siamo andati un po' vuoto, abbiamo avuto le stesse energie delle altre volte".

[parole: Milanews]