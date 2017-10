Lega B: turno ostico per le big, nelle retrovie spicca Pro Vercelli - Foggia

Source photo: profilo Twitter FC Empoli

Lo scorso turno infrasettimanale, come se ci si trovasse nel periodo storico della Restaurazione post dominio napoleonico, ha suggellato il ritorno delle big, affatto intenzionate a lasciarsi sfuggire punti preziosi per la promozione diretta o, quantomeno, per i playoff. Tra queste, vorrà sicuramente continuare a fare benissimo l'Empoli, che da regina di questa Lega B si ritroverà ad affrontare una Salernitana lanciatissima verso le posizioni alte. All'Arechi, i toscani si troveranno contro una rosa arcigna, tecnica e tattica al punto giusto, pronta ad inanellare l'ennesimo risultato utile consecutivo. Occhio.

Potrebbe approfittarne senza pensarci troppo, il Frosinone, obbligato però a vincere sul difficilissimo campo del Venezia, squadra arcigna e sorprendente: i ragazzi di Moreno Longo, dunque, dovranno coprire bene ed evitarne i contropiedi, che spesso hanno portato i lagunari a vincere anche i match più difficili. Più agevole, almeno sulla carta, il turno del Palermo, in casa e contro una Virtus Entella che comunque non dovrà essere presa sottogamba a causa del suo bisogno di punti. I rosanero, più dotati tecnicamente, dovranno infatti riprendere il discorso interrotto contro il Carpi, disputando un'altra prova concreta e cinica.

Potrebbe incontrare più difficoltà del previsto, poi, la Cremonese di Attilio Tesser, che da quarta si ritroverà ad ospitare un Perugia scivolato, a causa di cinque tonfi consecutivi, nelle posizioni di bassa classifica. Con il cambio in panchina, gli umbri potrebbero tirar fuori la ferocia dei tempi migliori, la neo-promossa non dovrà dunque sottovalutare la sfida. Tanto interessante quanto ricca di insidie, inoltre, la sfida tra Parma ed Avellino: sia i ducali che gli irpini infatti, oltre al nobile reparto offensivo, hanno confermato una tendenza difensiva non sempre perfetta, che potrebbe indirizzare il prossimo scontro diretto. Il Parma potrà per contare sull'apporto del proprio pubblico: un dettaglio da non sottovalutare.

Tra le grandi, dovrebbe ottenere una facile vittoria il Bari, che al San Nicola e contro l'Ascoli avrà l'obbligo di riscattare la sfortunata trasferta in terra bresciana, che di fatto ha aperto lo scorso turno infrasettimanale. Dal canto loro, i bianconeri non hanno affatto intenzione di cedere punti preziosi, confermandosi a metà classifica e ritagliandosi il loro onorevole spazio anche in questa stagione. Novanta minuti casalinghi da superare senza particolari patemi d'animo, invece, per il Pescara di Zeman, troppo spesso altalenante in questa sua prima fase di campionato. I delfini, contro il Brescia, potrebbero seriamente dilagare, apportando però le dovute misure difensive che richiede una sfida di questo tipo, contro cioè una rosa meno performante ma pericolosa in avanti e bisognosa di punti.

Novanta minuti dell'obbligato riscatto, poi, quelli che attendono lo Spezia, che contro il Cittadella non può più perdere punti per strada. I liguri, approfittando della tenuta difensiva imperfetta e dei veneti e puntando tutto sull'esperienza di Alberto Gilardino, possono seriamente vincere, mettendo così un piccolo distacco tra loro e la zona rossa. Discorso analogo, per il Cesena di Castori, leggermente in ripresa ma comunque ancora lontano dai fasti degli anni migliori. I bianconeri, contro un Novara ordinato e difficile, non avranno altra scelta se non il successo, rendendo così più agevole il prosieguo di campionato.

Novanta minuti casalinghi da vivere con il fiato sospeso, inoltre, per la Ternana, contro un Carpi che ha dovuto decisamente abbassare le proprie pretese dopo l'inizio scoppiettante. I falconi, forti comunque di un Mbakogu che può fare ben altro rispetto a quanto visto fino ad ora, proveranno il colpo gobbo, trovandosi di fronte però una rosa vogliosa ed arcigna. Vero e proprio aut-aut, infine, tra Foggia e Pro Vercelli, che si scontreranno in questa sfida delle retrovie. La paura potrebbe farne da padrona, non sono esclusi però goal a raffica.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

28.10. 15:00 Bari Ascoli

28.10. 15:00 Cesena Novara

28.10. 15:00 Cremonese Perugia

28.10. 15:00 Palermo Entella

28.10. 15:00 Pescara Brescia

28.10. 15:00 Salernitana Empoli

28.10. 15:00 Spezia Cittadella

28.10. 15:00 Venezia Frosinone

29.10. 15:00 Parma Avellino

29.10. 17:30 Pro Vercelli Foggia

30.10. 20:30 Ternana Carpi