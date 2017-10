Hellas Verona, Pecchia lavora con i suoi uomini, in attesa dell'Inter

Il Verona ospiterà l'Inter nel posticipo del lunedì sera, tra le mura amiche dello stadio Bentegodi. Preme in casa scaligera cancellare la brutta sconfitta subìta nel turno infrasettimanale per mano dell'Atalanta, tanto netto che fragorosa, in virtù di un secondo giocato davvero male dai veronesi. Svoltare, ma l'impegno contro i nerazzurri non è di quelli più semplici, quindi la sfida richiede massima attenzione, concentrazione e cura dei particolari.

La squadra ha sostenuto un allenamento mattutino agli ordini di mister Fabio Pecchia presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. la seduta si è aperta con il classico riscaldamento, passando successivamente ad una fase di lavoro aerobico. In seguito il gruppo ha svolto esecitazioni tattiche per reparto con particolare attenzione alla fase difensiva, prima di concludere l'allenamento con un lavoro specifico sul possesso palla e una partiella finale.

Qualche problema di formazione c'è eed infatti sul campo d'allenamento di Peschiera molti calciatori hanno svolto lavoro differenziato. Si tratta di Buchel, Ferrari, Kumbulla e Valoti. Solo fisioterapia invece per Caceres, che ne avrà ancora per un bel pò. Per ciò che riguarda Franco Zuculini, prosegue il programma di lavoro per consentirgli di mettersi al passo dei suoi compagni. Il Verona sosterrà altre tre sedute d'allenamento mattutine, tutte quante avranno come orario d'inizio le 10:30, poi nella giornata di domenica l'allenatore Pecchia diramerà la lista dei convocati per l'impegno contro l'Inter di Luciano Spalletti, match che mette in palio punti pesanti per entrambe le contendenti.