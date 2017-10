Sassuolo, si prepara la sfida al Napoli primo in classifica. Berardi out, Cannavaro in forse

La continuità non fa parte del vocabolario del Sassuolo quest'anno. Quella di mercoledì poteva essere la gara della svolta, dopo aver conquistato i tre punti a Ferrara, un successo contro l'Udinese avrebbe proiettato il Sassuolo a centro classifica, ed invece è arrivata una sconfitta amara e meritata. Dal turno infrasettimanale, quindi, i neroverdi non ne sono usciti benissimo, ed a complicare maggiormente i piani di Christian Bucchi c'è il Napoli all'orizzonte, che al San Paolo domenica alle ore 15:00 attende proprio la squadra emiliana in un confronto che sulla carta appare proibitivo.

Il morale è basso, e non potrebbe essere diversamente, ma in più ci si è messa di mezzo anche la malasorte. Oltre al danno quindi è sopraggiunta anche la beffa. Il centrale difensivo Paolo Cannavaro è uscito malconcio dal 'Mapei Stadium', zoppicando vistosamente. Dovrebbe trattarsi solo ed esclusivamente di una botta, se lo augurano in casa neroverde anche perchè sono già out per infortuni Letschert e Goladaniga. Si prospettano due giorni di intenso lavoro per Bucchi, che se non riuscirà a recuperare il capitano, avrà un solo centrale arruolabile, ovvero Acerbi e quindi dovrà inventarsi una mossa alternativa per completare il reparto. Solo Peluso, tra gli esterni in rosa, ha nelle corde il ruolo di stopper. Gazzola e Lirola andrebbero così a completare la linea a quattro.

Altro guaio, questa volta associabile al nome di Domenico Berardi: un nuovo problema al ginocchio costringerà l’attaccante neroverde a stare fuori un mese. Durante la gara giocata contro l'Udinese, ha avvertito dolori al ginocchio che lo hanno costretto a chiedere il cambio. Poi la diagnosi, non particolarmente grave ma che comunque costringe l'attaccante a dover affrontare un periodo di risposo forzato. Problemi quindi a non finire per Bucchi, il quale era già costretto a combattere l'atavicità della sua squadra, che fatica tantissimo ad andare in gol. Senza Berardi, saranno in tre a dividersi il minutaggio in attacco, Politano, Matri e Falcinelli. Attaccanti che avranno l'onore, ma soprattutto l'onere di realizzare i gol, quelli necessari a spingere il Sassuolo verso l'àncora della salvezza.