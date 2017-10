Crotone, Nicola in conferenza stampa: "Quando siamo ordinati siamo competitivi"

@90minutoRai

Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina. Andiamo a sentire le sue parole!

Il tecnico del Crotone ha iniziato proprio parlando dei giocatori allenati da Stefano Pioli: "Passate le due trasferte, ora ci interessa solo la partita con la Fiorentina, non quelle dopo. E’ una squadra che costruisce da dietro, cercando di attirare la pressione avversaria per poi cercare di colpire oltre la linea difensiva, è una squadra giovane, con buon passo e buone qualità tecniche. Dovremo essere coscienti che in alcuni mo,menti dovremo rimanere ordinati e aggressivi e in altri adottare anche un atteggiamento diverso, alzando il baricentro. Speriamo di vedere in campo dato che l’abbiamo preparato. Sappiamo di affrontare una squadra che ha dato 3 gol al Torino ma ogni partita fa storia a sé. Ci sono interpreti importanti nella Fiorentina, non a caso sta stupendo forse perché non ci sono più alcuni calciatori dell’anno scorso, per cui idealmente si pensava che potesse non essere qualitativa, invece lo è e starà a noi non farle dimostrare queste qualità".

Nicola poi ha analizzato la situazione della sua squadra: "Il Crotone? Un po' tutti si ritengono più forti del Crotone, poi dipende il campo cosa dirà. Nelle ultime due trasferte abbiamo raccolto la convinzione nei nostri mezzi, quelle che ci fanno capire che quando giochiamo con le giuste distanze possiamo fare risultato. Adesso abbiamo l'opportunità di raccogliere i miglioramenti conquistati. Dobbiamo perseverare in quanto di buono stiamo facendo. La formazione? Dipenderà da chi riusciremo a recuperare. Abbiamo ancora qualche ora a disposizione. Domani ci saranno Martella e Simy anche se dobbiamo capire quanto tempo avranno nelle gambe. Domani dovremo essere coscienti che durante la gara ci saranno momenti in cui servirà un atteggiamento simile a quello visto contro la Roma, ovvero ordinati e aggressivi. In altri invece dovremo alzare il baricentro ed essere aggressivi".

[crotone, tuttomercato web]