Serie B: crolla l'Empoli, Palermo cinico e vincente. Nelle zone basse, clamoroso successo del Brescia

Source photo: profilo Twitter US Città di Palermo

Turno interessante, in Lega B, in cui si è assistito all'ennesimo stravolgimento al vertice. Perdendo all'Arechi, infatti, l'Empoli cede lo scettro del comando, lasciandosi sfuggire una ghiotta occasione per marcare positivamente la sfida. Avanti grazie ad una magia su punizione di Manuel Pasqual, i toscani subiscono la rimonta della Salernitana, concretizzatasi in due minuti grazie a Bocalon, nuovo eroe salernitano. Vince confermando un grande cinismo, al contrario, il Palermo, che supera non senza rischi una Virtus Entella arcigna e tosta: i rosanero infatti, ora al comando, battono i liguri grazie ad un rigore e ad una punizione messe a segno da Nestorovski. Pari e patta, invece, tra Venezia e Frosinone, che non emozionano e si dividono la posta in palio. Apre i giochi Modolo, li chiude Ciofani.

Vince finalmente una sfida dall'obbligo dei tre punti, poi, il Bari, che in casa e contro l'Ascoli conferma i timidi seppur importanti miglioramenti di questa stagione. Approfittando dell'uomo in più, i galletti dilagano nella ripresa, marcando il tabellino grazie a Galano, Mogos (autogoal) e Floro Flores. Emozionante pari, invece, quello tra Cremonese e Perugia: i ragazzi di Tesser, sotto a causa di Dessena, pareggiano grazie ad un'autorete di Zanon, ribaltando con Paulinho il momentaneo 1-2 di Di Carmine. Nel finale, gli umbri segnano ancora con Di Carmine, mancando il successo a causa di Paulinho. Pari col brivido, inoltre, per il Cittadella, che in casa dello Spezia manca la vittoria a causa di un rigore fallito da Iori al 77'.

Pareggio più emozionante, al contrario, quello concretizzatosi tra Novara e Cesena: avanti grazie a Jallow, i ragazzi di Castori subiscono in pari da parte di De La Cruz, riprendendo il dominio della sfida con Scognamiglio. Poco male, comunque, per gli uomini di Corini, che con Macheda non escono malamente dalla sfida del Manuzzi. Ha invece del clamoroso, infine, la debacle casalinga del Pescara, che cede inaspettatamente le armi contro il Brescia, vincente grazie a Pepin, Caracciolo e Ferrante. Notte fonda, dunque, per Zeman ed i suoi delfini, respirano invece le rondinelle di Marino.

LE SFIDE DEL SABATO:

