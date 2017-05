Atalanta, Gasperini recupera Gomez. Kessie, invece, non è neppure convocato

Franck Kessie, europacalcio.com

Gasperini e l'Atalanta avevano un paio di dubbi in vista della sfida contro l'Udinese. Papu Gomez e Kessie, infatti, avevano lavorato a parte rispetto al gruppo nella giornata di giovedì ed erano quindi in dubbio per la gara contro la squadra di Delneri. Nella seduta di oggi, a porte chiuse, il tecnico nerazzurro ha potuto sorridere per il recupero dell'argentino, mentre dovrà fare a meno dell'uomo mercato del momento in casa Atalanta.

Davanti quindi giocheranno Petagna e Gomez che in questa stagione hanno trovato una grande intesa fra di loro nel corso di questo campionato. Se davanti, quindi, non ci sono problemi, ecco che a centrocampo la situazione diventa più complicata la situazione. Come detto Kessie non ha recuperato e Gasperini non lo ha nemmeno convocato per la sfida dell'amore Dacia Arena. Conti è squalificato e allora sarà necessario ridisegnare in parte un reparto che è stato uno dei punti di forza dell'Atalanta in questo campionato. Questo l'elenco completo dei giocatori chiamati da Gasperini: Bastoni, Berisha, Caldara, Cristante, D'Alessandro, Gollini, Gomez, Grassi, Kurtic, Masiello, Melegoni, Migliaccio, Mounier, Paloschi, Pesic, Petagna, Raimondi, Rossi, Spinazzola, Toloi.

Kessie non ci sarà per l'Atalanta contro l'Udinese e nemmeno nella prossima stagione, questo ormai è chiaro a tutti. Sartori, d.s. nerazzurro, ha parlato della situazione del centrocampista a itasportpress.it: "Kessié alla Roma piace moltissimo e l’offerta ci potrebbe soddisfare visto che non siamo lontani dall’accordo. Ancora non c’è nulla di concreto e poi il calciatore deve fare le sue valutazioni con il club capitolino a livello economico e se ne sta occupando il suo agente. Il Milan? Al Milan piace anche, ma il club rossonero non ha ancora presentato una vera offerta. Il calciatore vuole aspettare la fine del campionato per prendere una decisione anche perché è attratto dalla Premier League visto che piace molto al Chelsea."