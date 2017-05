Serie A - Le formazioni ufficiali di Atalanta - Milan

Punti preziosissimi quelli in palio allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dove i padroni di casa dell'Atalanta ed il Milan di Vincenzo Montella vanno a caccia di un posto nella prossima Europa League. Se i bergamaschi sono vicinissimi alla matematica qualificazione, i rossoneri avranno bisogno di uno sprint deciso nel finale di stagione per accaparrarsi l'ultimo posto disponibile per approdare in Europa e rispondere alla vittoria della Fiorentina sulla Lazio nell'anticipo delle 18. Quando mancano poco meno di sessanta minuti al fischio d'inizio della gara, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Montella hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle.

Solito schieramento per Gasperini, che conferma Toloi con Caldara e Masiello davanti a Berisha. Conti e Spinazzola gli esterni ai lati di Kessie, Cristante e Freuler. Davanti, Gomez con Petagna.

Atalanta (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Cristante, Freuler, Spinazzola; Petagna, Gomez

Lo spogliatoio dell'Atalanta - Foto Atalanta Twitter

Cambia modulo Vincenzo Montella, che schiera i suoi con un insolito 3-4-3 mettendosi di fatto a specchio con l'Atalanta. Romagnoli, Zapata e Gomez a protezione dei pali difesi da Donnarumma; Kucka e De Sciglio sulle corsie laterali in mediana, mentre Pasalic, Montolivo e Suso saranno i centrocampisti, con lo spagnolo che farà da raccordo con Deulofeu e Lapadula che agiranno di punta.

Milan (3-5-2): Donnarumma; Gomez, Zapata, Romagnoli; Kucka, Suso, Montolivo, Pasalic, De Sciglio; Deulofeu, Lapadula. All: Montella.