Atalanta, senti Gomez: "Se arriva un'offerta irrinunciabile la valuto"

Il Papu Gomez, insieme al compagno di squadra Petagna, è il protagonista della serata "Two Men Show" il cui ricavato andrà all'associazione Gli Insuperabili, ovvero la scuola calcio nata nel 2011 per tutti i ragazzi colpiti da qualche forma di disabilità e motoria. All'arrivo il giocatore neroazzurro è stato intervistato da Sky Sport, andiamo a sentire le sue parole.

Sul ritorno dell'Atalanta in Europa dopo 26 anni: "L’ Europa raggiunta con l’Atalanta? Siamo andati a festeggiare, abbiamo fatto qualcosa di storico. Magari adesso non ce ne rendiamo conto, ma tra qualche anno capiremo quello che ha fatto questo gruppo".

Alejandro Gomez, detto il 'Papu', è stato il vero traghettatore del gruppo di Gasperini, ma sull'attaccante dei bergamaschi ci sarebbe la Roma che, dopo l'affare saltato di Kessie, avrebbe puntato un altro talento dell'Atlanta. Il giocatore ha lasciato trapelare importanti novità in merito al suo futuro: "Mi fa piacere che tante squadre siano interessate a me. Porto l’Atalanta la porto nel cuore, so di aver fatto la miglior stagione della mia carriera. Potrebbe essere arrivato il momento di passare in una grande squadra, ma ho un contratto con l’Atalanta fino al 2020, quindi se non arriva l’offerta giusta rimango qui. Una volta finito di giocare se non dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe lavorare in televisione, mi sento a mio agio in questo mondo".

Un accenno sulla serata, nata dall'idea del procuratore dei due giocatori per via della speciale amicizia nata giocando insieme all'Atalanta: "Sarà una notte molto speciale, siamo contenti di poter dare una mano a chi ha bisogno. E’ una serata molto speciale. Sono testimonia dell'Academy degli Insuperabili di Bergamo, è tutto per loro". Infine domande extra calcistiche, Baila como el Papu, la hit dell'estate? "Il segreto della Papu Dance? Sentire il ritmo, saper ascoltare. TV? Mi piace molto, mi sento a mio agio e, se non farò l'allenatore, mi potrei dedicare alla televisione".