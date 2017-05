Atalanta, Percassi rilancia: "Non vendo il club e mi tengo sia Gomez che Conti"

Antonio Percassi

Probabilmente ad un certo punto Antonio Percassi ha pensato davvero di allontanare Gasperini dall'Atalanta per puntare su un altro tecnico in corsa. In qualche modo il tecnico ex Genoa e Inter ha salvato la propria panchina e da lì in avanti ha iniziato a mettere insieme una serie di risultati impressionanti. Sogno Europa che si realizza e ora, ovviamente, un po' tutti vanno a caccia delle pepite d'oro, anzi nerazzurre, ammirate in questo campionato.

Dalle pagine del Giorno, però, Percassi ci tiene a fare chiarezza. Intanto sulla stagione che sta per finire e sulle voci di una sua voglia di cedere il club in altre mani: "Prima di tutto ci siamo salvati ed è questa la cosa più importante. Poi è successo quello che è successo e siamo felicissimi. Con il quinto posto siamo direttamente in Europa League è vero, ma dobbiamo sempre tenere i piedi per terra, perché siamo bergamaschi e sappiamo cosa vuol dire lavorare seriamente e non illudersi troppo e sognare. È un momento di gioia, non mi passa neanche per la testa di cedere il club." Si deve dire per forza qualcosa anche su Gasperini: "Siamo entusiasti di lui e del suo team. E’ fortissimo e per questo abbiamo già rinnovato il suo contratto”.

Percassi poi si concentra sul mercato, argomento che più di tutti interessa i tifosi. Kessie è praticamente del Milan, mentre ora sono i nomi del Papu Gomez e di Conti ad alimentare indiscrezioni e rumore: "Gomez per noi è incedibile. Poi, nel calcio possono capitare cose impensabili. Conti? E’ dell’Atalanta e lo terremo stretto finché possiamo. Per il resto il mercato è lungo anche se noi vogliamo rinforzare la squadra. I nostri uomini stanno facendo un bel lavoro in tutti i reparti e speriamo di allestire un club competitivo e che si possa sempre salvare." Insomma, Milan, Roma e tutte le altre squadre interessate sono avvisate. Serviranno proposte davvero irrinunciabili per convincere l'Atalanta a privarsi degli elementi principali di un'annata fantastica.