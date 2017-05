Atalanta, sarà Gollini il portiere nell'ultima partita | www.atalanta.it

Domani alle ore 18 si conclude la fantastica stagione dell’Atalanta, all’Atleti Azzurri d’Italia contro il Chievo. Nella seduta a porte chiuse di ieri al centro Bortolotti di Zingonia, il portiere Etrit Berisha non ha preso parte alla sessione di lavoro con il gruppo e sarà dunque out per l’ultimo match: toccherà ancora a Pierluigi Gollini, fresco di convocazione in Nazionale maggiore per l’impegno contro San Marino. Per il portiere italiano sarà la quarta presenza da quando è arrivato a Bergamo nello scorso gennaio, e nelle tre gare precedenti ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni, contro Pescara ed Empoli, subendo un solo goal, all’Olimpico contro la Roma, da Edin Dzeko. Anche Konko non si è allenato con il gruppo ancora una volta: la sua ultima partita ufficiale risale al 15 gennaio contro la Lazio e verosimilmente sarà anche la sua ultima con la maglia dell’Atalanta, visto che il suo contratto scade al 30 giugno e con molta probabilità non verrà rinnovato.

Per il resto, Gian Piero Gasperini ha tutta la rosa a disposizione, compreso lo sfortunato Zukanovic che potrebbe tornare ad assaggiare il terreno di gioco dopo oltre 2 mesi – ultima presenza, il 12 marzo nel 7-1 subito al Meazza dall’Inter. Indicazioni più precise si avranno al termine della rifinitura, fissata per oggi pomeriggio a porte chiuse, ma la formazione che ha in mente il tecnico dovrebbe prevedere, davanti a Gollini, il solito trio formato da Masiello, Caldara e Toloi; Kessiè – anche lui all’ultima gara in nerazzurro – e Freuler agiranno nel mezzo, con Conti e Spinazzola sulle fasce, mentre in avanti, a sostegno di Petagna, ci saranno Gomez e Kurtic.

Questo incontro servirà a diversi elementi per salutare il pubblico atalantino, come a Raimondi e Migliaccio: Gasperini concederà ad entrambi una passerella e non è da escludere che possano partire da titolari. Intanto, nella giornata di ieri, il prossimo attaccante dell’Atalanta Andreas Cornelius si è congedato dal Copenaghen con una doppietta al Brondby nella finale di Coppa di Danimarca, vinta 3-1 dai suoi.