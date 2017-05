Risultato Atalanta 1-0 Chievo in Serie A 2017

Per Atalanta - Chievo è tutto. A nome di Raffaele Cautiero, la redazione calcio di Vavel Italia, vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match e vi rimanda ai prossimi appuntamenti, sempre qui, live su Vavel Italia

20.01 Con questi tre punti l'Atalanta si porta al 4° posto con 72 punti, mentre il Chievo chiude al 14° con 43 punti

19.59 Vittoria meritata da parte dei bergamaschi, che non hanno mai messo in discussione il successo fin dall'inizio. Infatti gli uomini di Gasperini hanno dominato l'incontro in lungo ed in largo non dando possibilità al Chievo di rendersi pericoloso se non in occasione del tocco ravvicinato di Spolli. Gli orobici hanno costruito occasioni su occasioni soprattutto con il Papu Gomez, che poi ha coronato la sua ottima prestazione con il gol della vittoria

93' L'ATALANTA BATTE IL CHIEVO 1-0 E CONQUISTA IL MOMENTANEO 4° POSTO IN CLASSIFICA! I CLIVENSI INVECE CHIUDONO IL CAMPIONATO CON UNA SCONFITTA

90' Tre minuti di recupero

85' Ultima sostituzione per l'Atalanta: esce Kurtic, entra Migliaccio

82' SPOLLI!!!!!!!!!!!!!!!! IL DIFENSORE ARGENTINO VA VICINISSIMO AL PAREGGIO CON UNA SPLENDIDA AZIONE DI CONTROPIEDE, CHE LO VEDE PROIETTATO IN FASE OFFENSIVA. DOPO UNO SCAMBIO CON PELLISSIER, IL N.2 GIALLOBLU SI PRESENTA TUTTO SOLO DAVANTI A GOLLINI, CHE CON OTTIMI RIFLESSI RIESCE A RESPINGERE IL TOCCO RAVVICINATO DEL DIFENSORE CLIVENSE!

81' Sul corner successivo palla allontanata dalla difesa gialloblu

80' Sempre e solamente Petagna che tenta l'azione personale, conclusa con un tiro rimpallato all'interno dell'area di rigore dalla difesa clivense

79' PETAGNA! Ancora vicino alla rete il centravanti orobico, che va alla conclusione col mancino dai 16 metri, ma il suo tiro si spegne di poco a lato della porta avversaria

77' Prima ammonizione del match, se la becca Caldara

76' PALO DI CRISTANTE! Tiro del n.4 nerazzurro che deviato da Seculin, termina sul palo destro della porta clivense

75' Conti prova a sorprendere Seculin con una conclusione dalla distanza, ma il portiere clivense riesce a respingere

72' Il n.80 clivense si rende subito pericoloso con un tiro dai 16 metri deviato sul fondo da Gollini. Sul calcio d'angolo successivo riesce ad allontanare la squadra orobica

70' Doppia sostituzione, una per parte. Per l'Atalanta esce Gomez, entra Kessiè. Per il Chievo esce Birsa, entra Kiyine

69' PETAGNA AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Il tiro del n.29 bergamasco viene respinto con i piedi da Seculin, che così evita ai suoi la nuova capitolazione!

65' Ormai l'Atalanta controlla agevolmente i ritmi del match, non concedendo nulla al Chievo, che non si è ancora ripreso dal gol subito

62' Maran prova a smuovere le cose adoperando la seconda sostituzione: fuori De Guzman, dentro Vignato

58' L'Atalanta conquista un nuovo calcio d'angolo con Gomez, ma sul corner seguente la squadra orobica non riesce a rendersi pericolosa

55' Adesso l'Atalanta prova a sfruttare il momento favorevole per andare alla ricerca del raddoppio

52' ATALANTA IN VANTAGGIO! PASSAGGIO IN VERTICALE DI CRISTANTE PER IL PAPU GOMEZ, CHE DAVANTI A SECULIN NON SBAGLIA!

51' Prima sostituzione Atalanta: esce proprio Raimondi, alla sua ultima apparizione con la maglia orobica, ed entra Spinazzola

50' Sul corner seguente cross pericolosissimo di Birsa, ma il pallone dopo aver attraversato tutta l'area piccola termina in fallo laterale

49' Il Chievo usufruisce di un calcio di punizione dalla fascia destra. Alla battuta va Birsa, ma il suo traversone viene deviato sul fondo da Kurtic

47' Subito pericolosa l'Atalanta con Freuler che lancia Gomez sulla sinistra, il Papu crossa al centro per Kurtic che colpisce però in maniera scoordinata. La palla termina sul fondo

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.08 Squadre di nuovo in campo, pronte a dar vita al secondo tempo. Nel Chievo entra Pellissier, esce Inglese.

18.55 Primo tempo soporifero, che ha vissuto solo di alcune fiammate da parte soprattutto bergamasca, con Gomez, come al solito molto ispirato! Il Papu ha impensierito Seculin prima con una conclusione dal limite dell'area e poi con un calcio di punizione terminato di poco fuori! Per il Chievo c'è solo una conclusione di De Guzman sventata con un pò di affanno da Gollini.

46' FINISCE IL PRIMO TEMPO SUL RISULTATO DI 0-0!

45' Un minuto di recupero! Atalanta ancora vicina alla rete, con Conti che mette in mezzo per Petagna, il quale perde il tempo della conclusione, che viene poi rimpallata dala difesa clivense!

44' ANCORA GOMEZ! Cross del n.10 dalla fascia sinistra per Petagna, che riesce solamente a sfiorare la sfera, che sfila oltre il palo sinistro della porta avversaria. Seculin comunque era in controllo

43' Birsa prova ad andar via in contropiede ma viene ottimamente chiuso da Toloi, che si guadagna anche un calcio di punizione

42' Continua ad insistere l'Atalanta ma il Chievo si difende benissimo. Raimondi prova il cross per Conti, che viene però chiuso dalla retroguardia avversaria

39' Il Chievo prova a colpire in contropiede, ma i giocatori clivensi si dimostrano sempre troppo frettolosi ed imprecisi al momento dell'ultimo passaggio

37' GOMEZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il fantasista argentino va nuovamente vicino alla rete con un calcio di punizione da buonissima posizione, ma il suo tiro sfiora solamente il palo destro della porta difesa da Seculin

34' Ora le due squadre sono tornate a rallentare. Rispetto alle formazioni ufficiali il Chievo è disposto in campo con un quadrato 4-4-1-1 con Birsa in appoggio ad Inglese e Bastien e De Paoli larghi sulle fasce

30' Il Chievo risponde con una conclusione potente ma poco precisa di Izco, infatti Gollini non ha problemi nel bloccare il pallone. I ritmi della partita si sono notevolmente alzati rispetto ai primi 20 minuti, grazie soprattutto all'Atalanta che sta velocizzando le proprie trame di gioco

26' CONTI!!!!!! Subito dopo è il n.24 ad impensierire l'estremo difensore avversario con un tocco sotto misura su cross proveniente dalla sinistra, ma la sua conclusione viene ancora neutralizzata dal n.90 clivense

25' GOMEZ!!!!!!!! Vicinissimo alla rete il n.10 nerazzurra che si libera per la conclusione ai 16 metri, ma il suo tiro viene respinto con ottima reattività da Seculin! Sul prosieguo dell'azione la palla arriva a Kurtic che non riesce a ribadire in rete!

23' Gomez prova ad andar via alla difesa avversaria, ma riesce solamente a guadagnare un calcio d'angolo, in seguito al quale la palla viene abbrancata da Seculin

19' L'Atalanta risponde all'offensiva clivense con un tiro di Conti, che però termina non di poco oltre la traversa

16' A seguito dell'azione precedente il Chievo guadagna un nuovo calcio d'angolo, che viene però sprecato con un fuorigioco

14' DE GUZMAN! Prima conclusione del match da parte del centrocampista clivense, il quale costringe Gollini alla deviazione in calcio d'angolo! Dal corner seguente il portiere bergamasco riesce ad allontanare

12' Prova a manovrare il Chievo, ma senza costrutto. Tanti calci e poco calcio fino ad ora

10' Come sempre il più ispirato tra i padroni di casa è Gomez, che si muove su tutto il fronte offensivo, ma il Chievo è bravo a tagliare tutte le linee di passaggio

9' Freuler e Petagna provano la triangolazione nell'area di rigore clivense, ma l'attaccante nerazzurro viene ben contenuto dalla retroguardia veneta, che favorisce la parata di Sorrentino

7' L'Atalanta fa la partita, il Chievo si rintana nella propria metà campo ed aggredisce i portatori di palla bergamaschi

5' Adesso esce fuori il Chievo, ma Cesar sbaglia il lancio favorendo l'intervento di Gollini

4' Primo calcio d'angolo in favore dei bergamaschi provocato da Conti. Dalla bandierina va Gomez, che trova la sponda di Masiello sul secondo palo, ma Spolli con un buon intervento spedisce nuovamente la sfera sul fondo. Sul corner successivo il Chievo riesce nuovamente ad allontanare la minaccia.

2' Il primo pallone è per l'Atalanta, che fa girare subito la sfera, ma il Chievo chiude tutti gli spazi

1' INIZIA IL MATCH!

18.01 Minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'attentato di Manchester, avvenuto in settimana

18:00 Squadre in campo! Tra poco l'inno della Serie A Tim 2016/17 e poi si darà il via al match!

17.59 Un pò di ritardo sulla tabella di marcia, squadre ancora non scese sul terreno di gioco

17.55 Tenuta classica per entrambe le formazioni: maglia nerazzurra, pantaloncini e calzettoni neri per l'Atalanta, completa divisa gialla per il Chievo

17.54 Squadre nel tunnel degli spogliatoi, pronte ad entrare in campo

17.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi, pronte a dar vita al match

17.40 L'arbitro del match è il signor Domenico Celi della sezione di Campobasso

17.36 Squadre in campo per il riscaldamento

17.35 Sorprese in entrambe le formazioni, con Gasperini che concede una maglia da titolare a Raimondi spostando Conti sulla fascia sinistra, ma è possibile anche che il n.24 rimanga sulla sua corsia di competenza spostando così Raimondi sulla fascia opposta. Dall'altra parte Maran ritorna allo schieramento con un'unica punta, ovvero Inglese, che nel 4-3-2-1 viene supportato da Bastien e Birsa. In porta gioca Seculin.

17.30 Ecco le formazioni ufficiali:

17.15 Oggi sarà l'occasione per salutare Christian Raimondi e Giulio Migliaccio, i quali chiudono la propria avventura con la maglia dell'Atalanta

17.10 In attesa delle formazioni ufficiali, vi snoccioliamo un pò di numeri. Perfetto equilibrio nel bilancio dei 23 precedenti tra Atalanta e Chievo in Serie A: otto vittorie per parte e sette pareggi. I bergamaschi hanno però segnato un gol in più (25 contro 24). Atalanta imbattuta da cinque match di campionato in casa contro il Chievo: tre vittorie, due pareggi. I bergamaschi non perdono da nove giornate di campionato (4 vittorie, 5 pareggi); all'Atleti Azzurri d'Italia sono invece imbattuti da 10 partite di Serie A (sei le vittorie). Il miglior piazzamento ottenuto finora dall'Atalanta in Serie A è il quinto posto della stagione 1947/48. Il Chievo ha vinto una sola volta nelle ultime nove giornate di campionato, parziale in cui i gialloblu hanno sempre subito gol (2.6 di media a partita). Sono 60 i gol subiti dal Chievo finora: non erano mai andati oltre 54 in un singolo campionato di Serie A. Nessun club ha subito meno gol da corner di Atalanta e Chievo (quattro ciascuna) in questo campionato; i nerazzurri sono però anche i più prolifici sugli sviluppi di calci d'angolo (13 reti). Il Chievo è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezz'ora di gioco (appena sei), mentre solo la Juve (25) ne ha realizzati più dell'Atalanta (21) nello stesso parziale iniziale. Alejandro Gomez ha segnato tre gol in quattro partite di Serie A contro il Chievo con la maglia dell'Atalanta, inclusa una doppietta all'andata. Gomez ha partecipato attivamente ad almeno un gol in sette delle ultime otto partite di campionato (sei reti e cinque assist in questo parziale). Roberto Inglese ha raggiunto la doppia cifra di marcature in questo campionato di Serie A: sette delle sue 10 reti sono arrivate fuori casa.

17.03 L'Atalanta è a caccia di una vittoria, che le garantirebbe il momentaneo 4° posto, ma soprattutto gli permetterebbe di chiudere con un successo dinanzi ai propri tifosi. Dall'altra parte il Chievo non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma i clivensi di Maran scendono in campo con la voglia di riscattare la sconfitta patita lo scorso turno contro la Roma. All'andata finì 4-1 in favore dei bergamaschi.

17.02 Benvenuti all'"Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo, teatro scelto per dare il via all'anticipo della 38ma ed ultima giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17

17.00 Cari amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta, live di Atalanta - Chievo, anticipo della 38ma ed ultima giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17

Maran, invece, ha confermato l'ottimo lavoro del suo gruppo, attraverso un'analisi della stagione e qualche considerazione sui singoli. Non manca, nelle parole del tecnico, un pensiero sui prossimi rivali, rispetto ed applausi per una squadra sorprendentemente ai piani alti della classifica.

Gasperini - dopo le recenti polemiche - ha confermato il silenzio stampa, nessun confronto con i media, quindi, prima della partita. Silenzio che stona con il clima di festa che circonda l'Atalanta e in generale la città di Bergamo.

​ ​​ ​

Maran deve far fronte a due squalifiche, quelle di Castro e Radovanovic, e a diverse defezioni: Meggiorini, Gamberini, Dainelli, Hetemaj e Rigoni. 4-3-1-2, con Birsa ad accendere Pellissier ed Inglese. De Guzman in regia, mezzali Bastien e De Paoli. Gobbi e Cacciatore laterali bassi. Centrali Cesar e Spolli. Tra i pali Sorrentino. Unico dubbio, Pellissier. Possibile un avvicendamento con Izco. Sorrentino, Cacciatore, Spolli, Cesar, Gobbi; De Guzman, De Paoli, Bastien; Birsa; Inglese, Pellissier

Per la partita odierna, diversi dubbi in casa Atalanta. Indisponibili Berisha, Konko e Cabezas (impegnato con la propria nazionale). Diversi i ballottaggi, specie nella zona mediana. Conti, Kessie e Kurtic sono in vantaggio, attenzione però a Raimondi, Grassi e Cristante. Petagna, poi, si gioca il posto con Paloschi. Questo il probabile 3-4-1-2 di Gasperini: Gollini; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna.

Nel turno in archivio, sconfitta casalinga rocambolesca per il Chievo. Cinque reti al passivo e 3-5 con la Roma di Spalletti. Affermazione esterna per l'Atalanta di Gasperini, una rete per regolare l'Empoli di Martusciello e blindare la posizione.

Il Chievo, di contro, occupa la zona centrale, poco davanti al Bologna e alle spalle di Cagliari e Udinese. Tre punti possono pilotare l'undici di Maran in una posizione più nobile, dopo un girone di ritorno alterno, ricco di cadute e controprestazioni.

L'Atalanta ha al momento 69 punti, è certa della quinta piazza, ma può ambire al quarto scalino occupato dalla Lazio. Una lunghezza divide le due compagini, con i biancocelesti attesi dal Crotone, in lotta per la permanenza nella massima serie. La giornata di festa - pronte le magliette celebrative - si fonde quindi con uno stuzzicante obiettivo.

Si chiude una stagione estremamente positiva per Atalanta e Chievo. Qualificazione alla prossima Europa League per gli orobici, salvezza acquisita per tempo per i gialloblu. Resta un ultimo impegno, da onorare per migliorare, se possibile, l'attuale piazzamento.

Benvenuti alla partita Atalanta - Chievo in diretta (18:00), incontro valido per la 38a ed ultima giornata della Serie A Tim 2016/17. Si gioca allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, dirige l'incontro il signor Celi.