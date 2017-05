Atalanta: quasi fatta per Haas, piace Felicioli

Source photo: srf.ch

L'Atalanta pensa già alla prossima stagione, studiando i possibili colpi che potrebbero migliorare una rosa che, molto probabilmente, in estate si priverà di qualche pedina fondamentale. Anticipando molti club europei, su tutti Werder Brema e Betis Siviglia, la dea ha dunque messo le mani su Nicolas Haas, giovanissimo centrocampista messosi in luce con la maglia del Lucerna. In scadenza con gli svizzeri, il prospetto dovrebbe raggiungere Zigonia in estate, mentre il colpo dovrebbe essere ufficializzato dopo la gara contro il Chievo.

Nel contempo, secondo Bergamopost.it, il club di Percassi avrebbe prelevato Gian Filippo Felicioli, esterno sinistro del Milan ma recentemente in forza all'Ascoli. Classe '97, il giovane prospetto non verrebbe subito aggiunto alla prima squadra, con Gasperini pronto a valutarlo in cadetteria.

Un colpo comunque importante, che conferma la linea verde dell'Atalanta, da sempre attenta a tutti gli atleti più interessanti, potenziali crack che potrebbero definitivamente esplodere sotto l'attenta guida degli addetti ai lavori di Zigonia.