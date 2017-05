Atalanta-Chievo, le formazioni ufficiali

La curva dell'Atalanta, gianlucadimarzio.com

Ultima giornata di campionato in Serie A che si apre con due anticipi alle 18. Oltre a Bologna-Juventus a Bergamo si gioca la sfida fra Atalanta e Chievo. Due squadre che hanno raggiunto obiettivi importanti in questa stagione e nel caso dei nerazzurri sono arrivati ad un sogno che all'inizio del campionato non era neppure preventivabile: l'Europa League, per di più direttamente dai gironi, senza passare per i playoff che toccheranno invece al Milan.

Aria di festa quindi all'Atleti Azzurri d'Italia, con le due squadre che scenderanno in campo senza pressioni e solo con la voglia di divertire il pubblico per chiudere magari con un successo questo campionato. Gasperini manda in campo dal primo minuto Raimondi, all'ultima gara della carriera e in corso di gara potrebbe fare lo stesso con Migliaccio, anche lui ai saluti per la sua carriera da giocatore. Entrambi entreranno a fare parte dello staff tecnico dell'Atalanta. Nel Chievo di Maran invece spazio ai giovani Bastien e De Paoli a centrocampo.

Formazioni ufficiali

Atalanta: Gollini, Toloi, Cristante, Masiello, Gomez, Freuler, Caldara, Conti, Kurtic, Petagna, Raimondi. All. Gasperini

Chievo: Seculin, De Guzman, Spolli, Cesar, Izco, Gobbi, Birsa, Bastien, Cacciatore, Inglese, De Paoli. All. Maran