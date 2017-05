Google Plus

Atalanta, arriva il primo colpo: preso Siqueira a 0

Primo grande colpo dell'Atalanta in ottica Europa League, i nerazzurri si assicurano le prestazioni di Guilherme Siqueira. Il terzino brasiliano approda a Bergamo a parametro zero, contratto in scadenza il 31.06.2017, dall'Atletico Madrid.

Il brasiliano era stato prelevato dai Colchoneros nel 2014 tra le fila del Benfica. Nell'ultima stagione però non rientrava nei piani di Diego Simeone ed è stato ceduto in prestito al Valencia, dove ha collezionato appena 10 presenze a causa di due infortuni alla caviglia che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per quasi tre mesi.

La sua qualità però è indubbia e per lui sarebbe un ritorno alle origini visto il passato nelle giovanili dell'Inter e l'esperienze alla Lazio, all'Ancona (in Serie B) e all'Udinese dove ha giocato tre partite nel massimo campionato italiano. Siqueira, inoltre, era stato cercato due estati fa dalla Juventus per riempire il vuoto sulla sua fascia sinistra, ma gli uomini mercato della Vecchia Signora poi virarono sul suo connazionale Alex Sandro, ora padrone dell'out mancino bianconero.



L'arrivo di Siqueira serve a Gian Piero Gasperini per aumentare la qualità sulla fascia sinistra, dove quest'anno è stato il solo Spinazzola a garantire prestazioni di elevata qualità, mentre Dramè è stato molto discontinuo e sicuramente non affidabile per le partite della prossima Europa League.