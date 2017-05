Atalanta, Gasperini sull'Europa League: "Per me sarà prioritaria" | www.ilsussidiario.net

La stagione leggendaria dell’Atalanta si è conclusa con una serie di record impressionanti, per ultimo il quarto posto finale, dopo la sconfitta della Lazio a Crotone. Tanti gli artefici di questo campionato straordinario, a cominciare ovviamente dal tecnico Gian Piero Gasperini.

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport l’allenatore di Grugliasco rivede tutta l’annata, a cominciare dalle 4 sconfitte nelle prime cinque giornate: “Non pensavo all’esonero. Sapevo di essere incappato in un misto di sfortuna ed episodi. La critica su di me era feroce, ma l’anno scorso questa squadra a un certo punto aveva fatto sei punti in 14 partite. Noi alla sesta avevamo sei punti ed eravamo in linea con l’obiettivo di una salvezza tranquilla. Mi ha lasciato perplesso che la vittoria di Crotone, quella che ci ha portato a quota sei punti, non abbia rasserenato la città”. Poi il punto di svolta: “Con il Napoli, alla settima. Alcuni giovani li avevo già lanciati la settimana prima con il Crotone, come Petagna. Qui sui giovani c’era una forte resistenza, non era un contesto facile per lanciarli, tutt’altro. L’ambiente era conservatore sulle posizioni acquisite di giocatori di certa maturità e frenava. L’Atalanta ha sempre sfornato giovani di qualità, ma nella nostra situazione iniziale i ragazzi erano considerati come i giocatori numero 23, 24 e 25. Non vi dico le facce quando hanno visto Caldara e Gagliardini in formazione. Verso Spinazzola non c’era buona predisposizione. Io non ho guardato le carte d’identità, ho premiato chi andava più forte”. Da lì le critiche sono sparite: “Il bello di Bergamo è stato che poi tutti hanno spinto nella medesima direzione. È cambiato il modo di vedere le cose, anche da parte di chi non condivideva il nostro lavoro”.

Tanti hanno avuto la chance di mettersi in mostra grazie al Gasp: “All’inizio il più pronto era Kessie, l’avevo già visto a Cesena in B, dove aveva fatto un campionato importante, e da subito avevo deciso di partire con lui. Altri hanno avuto un’evoluzione superiore perché partivano da una base più bassa. Se devo fare un nome, dico Cristante, un italiano un po’ sparito, arrivato a gennaio per sostituire Gagliardini. Cristante ha fatto un finale di stagione notevole”. Altri singoli meritano una menzione particolare: “Petagna è un grande attaccante, per la quantità di lavoro che sbriga. Da fuori area segna e segnerà di rado, non è uno stoccatore. Deve lavorare su se stesso nei sedici metri, avvicinarsi al portiere, sfruttare palle vaganti e deviazioni, crescere negli smarcamenti. Per esempio Conti, un esterno, ha realizzato diversi gol nell’area piccola: è un rapace naturale. È fantastico che da terzino copra settanta metri ed entri in area per colpire. Se Petagna fa come lui, diventa straordinario, da grande attaccante qual è ora”, mentre Gomez ha conquistato addirittura la chiamata della Nazionale argentina: “Era relegato sulla fascia: qui è diventato un riferimento per la squadra, si è elevato a top player e lo dimostra il fatto che a 29 anni sia stato convocato nell’Argentina. Ha cambiato modo di allenarsi, a fine stagione ancora pressa, corre e si diverte”.

La coreografia dei tifosi dedicata alla conquista dell'Europa

Dopo 26 anni, l’Atalanta torna a disputare una competizione continentale, l’Europa League: “Non mi preoccupa l’aspetto tecnico, temo gli infortuni: al Sassuolo quest’anno ne sono capitati diversi. Non disponiamo delle rose di Juve e Napoli e dobbiamo adeguarci, avere più giocatori di livello che possano sostituirsi gli uni con gli altri. Per la società sarà uno sforzo, però la formula “più titolari” non significa un gruppo di 30 giocatori. L’Europa per me sarà prioritaria. Vogliamo fare bella figura. Andremo ovunque per giocare al meglio di noi stessi, per esportare il nostro calcio, anche se l’Europa ci toglierà qualcosa in campionato”.

In passato, Gasperini ha avuto la chance di allenare una big: “Se da juventino ho sbagliato ad andare all’Inter? No, era una bella idea e anche lì ho trovato tanta gente alla quale sono rimasto legato. È stata un’occasione mancata. Bell’ambiente, ma non è scoccata la scintilla. Ci sono state diversità di concezioni in tema di allenamenti, gestione e tattica”, mentre per il futuro: “Mi sento ancora un allenatore da club. Un anno fa mi chiamò Lippi per dirmi che mi aveva proposto a Tavecchio quale nuovo c.t. assieme a Ventura e Montella. Scelsero Ventura e va bene così”.