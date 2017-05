Atalanta, mercato in fermento

A Bergamo continuano i festeggiamenti per il quarto posto raggiunto al termine di un'epica cavalcata, che resterà nella storia della società orobica, ma nel contempo la dirigenza è già all'opera per costruire la rosa che affronterà la prossima stagione, in cui l'Atalanta sarà impegnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League. Sono necessari investimenti importanti, per garantire alla Dea quella qualità per poter essere competitiva in ciascuna delle tre competizione succitate. La linea della dirigenza è ben chiara, e non si discosta da quelle seguite, con splendente oculatezza, negli scorsi anni. Si è alla ricerca di profili giovani, talentuosi, da far crescere, e su cui puntare con decisa convinzione. Dopo Cornelius, Haas, Siqueira e Gosens, i primi botti dell'Atalanta in questa fase embrionale di calciomercato, altri nomi si fanno strada, tutti calciatori dalle ottime qualità, che potrebbero essere parecchio funzionali alla causa Atalanta.

Oltre al centrocampista Manuel Locatelli, che lascerà Milano, sponda rossonera, in prestito, per andare a farsi le ossa in un club che possa garantirgli maggiore minutaggio, il nome in voga, negli ultimi giorni, è quello di Andrea Favilli. L’attaccante, uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale, è reduce da una positiva annata trascorsa in cadetteria con la maglia dell'Ascoli, stagione impreziosita da otto gol in trenta partite giocate con la maglia del club marchigiano. Il suo cartellino è però di proprietà del Livorno. I bianconeri, nelle prossime settimane, riscatteranno certamente il promettente calciatore, sfruttando una sinergia con la Juventus, e venendo così a spendere 3 milioni di euro, ma sulle tracce del classe 1997 c'è proprio il club del presidente Percassi, il quale è seriamente intenzionato a regalare al tecnico Gasperini un altro gioiello, con cui arricchire, infarcire, la prima linea orobica.

Il profilo dell'attaccante ascolano non è l'unico seguito dalla società bergamasca, infatti quest'ultima ha puntato gli occhi anche sul furetto romano Matteo Politano, che quest'anno si è ben comportato con la casacca neroverde del Sassuolo. Piace, e non poco, all'Atalanta. Attaccante esterno, ha siglato cinque gol nel campionato appena concluso, e tra le due società, nelle scorse ore, si sono già registrati i primi contatti. La trattativa non è di certo avanzata, ma un possibile cambio di maglia, per Politano, attualmente non appare come un'utopia. Più staccata, ma non meno interessante, è la 'candidatura' di Wakaso Mubarak, esterno offensivo del Panathinaikos, che quest'anno ha militato nel Granada, squadra che è retrocessa in Liga Adelante. In Spagna ha anche difeso i colori del Villarreal, ed in più di una circostanza le squadre italiane lo hanno beccato sulla propria strada nei vari cammini europei. Difficile farsi spazio tra la folta concorrenza che è sulle tracce del frizzante giocatore ghanese. Su di lui, infatti, c'è il Celta Vigo, in pole position, ma anche l'Istanbul B.B, il Girona e la Sampdoria si sono dimostrate interessate, ma quello dei blucerchiati, nella fattispecie, è stato solo un timido interessamento, nulla di concreto al momento. La dirigenza è al lavoro, e cercherà in tutti i modi di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini una rosa il più completa possibile per l'inizio del ritiro precampionato, le cui date, ad oggi, non sono state ancora rese note.