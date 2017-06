Atalanta, è braccio di ferro per Conti: l'agente spinge per la cessione

Photo by "Gazzamercato"

L'agente di Andrea Conti ha rilasciato parole importanti ai microfoni di Sportitalia dopo il lungo incontro avuto quest'oggi con il figlio di Percassi. Due ore di dibattito, dunque, che hanno sancito un verdetto importante: Conti e l'Atalanta dovranno dirsi addio già in questa sessione di mercato, con l'esterno difensivo che ha chiaramente espresso il desiderio di vestire la maglia del Milan. Il ragazzo, tra le altre cose, non si unirà al gruppo dopo la fine dei campionati europei U21.

Le parole del suo agente, Mario Giuffredi: "E' stato un incontro sereno ma siamo stati chiari. Conti non tornerà a Bergamo e non andrà in ritiro con l'Atalanta. Vogliamo solo il Milan anche se oggi Percassi mi ha detto che è pervenuta all'Atalanta un'offerta importante per Conti. Settimana prossima ci sarà un incontro tra Atalanta e Milan"

Futuro scontato e definito, parole importanti dal sapore dell'addio. Il ragazzo merita una chance con una grande, e il Milan è pronto ad affidargli la fascia destra. Altre piste? Ci sono Inter e Napoli, ma i rossoneri restano in pole e si assicureranno le sue prestazioni sportivi nel giro di qualche settimana.