Atalanta, ag. Gomez: "Papu alla Lazio? Ci stiamo lavorando, ma occhio a possibili sorprese..."

Papu Gomez, tuttosport.com

L'Atalanta è una delle botteghe preferite in queste prime settimane di mercato per quelle squadre che hanno intenzione di rinforzarsi. Kessie ha già salutato, Conti potrebbe farlo a breve, così come il Papu Gomez, altro uomo decisivo nella corsa europea della Dea. Negli scorsi giorni si era parlato di lui anche in ottica Milan, ma nelle ultime ore sembra essere la Lazio di Lotito la squadra ad essersi mossa in maniera più concreta per l'argentino.

Intercettato da Sky Sport, il procuratore di Gomez Giuseppe Riso ha fatto il punto della situazione sull'argentino e sugli altri suoi assistiti: "Se la Lazio si sta avvicinando a Gomez? Adesso stiamo parlando con la proprietà, ancora non abbiamo trovato l’accordo ma stiamo lavorando su una cosa nuova. C’è la possibilità che resti a Bergamo? Valutiamo piano piano, abbiamo fatto un incontro adesso con il presidente. Per quanto riguarda Baselli, il rinnovo col Torino non è semplicissimo sì, ma vedremo e ne parleremo con l'Atalanta". Riso ha poi parlato dei giovani Pessina e Pellegri, su quest'ultimo non solo il Milan: "L'Inter su Pellegri? Vedremo... Pessina invece può essere preso dall'Atalanta, sì". Si prospetta un mercato intenso, quindi, per Riso, impegnato in questo momento soprattutto a provare a capire quale sarà il futuro del Papu Gomez.

Igli Tare è arrivato a Milano e ha avuto un incontro con Riso, prima che l'agente andasse ad incontrare il presidente dell'Atalanta Percassi nei suoi uffici milanesi. La Lazio ha presentato la propria proposta per l'argentino, anche se ancora non trapelano cifre e durata dell'eventuale contratto. Di sicuro c'è che è Gomez il primo obiettivo individuato in accordo con Inzaghi per sostituire il partente Keita. Riso ha ascoltato Tare e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere Gomez, in questo momento in vacanza ad Ibiza, per parlare direttamente con lui degli ultimi sviluppi. Come spiegato dall'agente l'accordo fra le società ancora non è stato trovato e potrebbe anche saltare fuori una squadra fino a questo momento rimasta nascosta. Forse anche per questo la Lazio vorrebbe accelerare. D'altro canto, l'Atalanta, come per Conti, non ha intenzione di svendere i propri giocatori più importanti.