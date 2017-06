"Lo spettacolo continua" per l'Atalanta | www.atalanta.it

L’Atalanta ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti 2017-18, in prelazione dal primo al 22 luglio e poi in vendita libera dal 25 luglio fino al giorno prima della gara inaugurale casalinga del nuovo campionato. Il prezzo delle due curve più economiche – la Pisani e la Morosini – è di 160 euro, 15 euro in più rispetto allo scorso anno, mentre quello della tribuna centrale passa da 355 a 400 euro; per gli altri settori – dai distinti alle tribune e parterre – si va dai 200 ai 400 euro, per concludere con la Tribuna Centrale - accorpata alla Tribuna Poltrona - a 1600 euro e quella d’Onore a 3000 euro. Questo per la fase di prelazione, dal 25 luglio i costi saranno ritoccati verso l’alto del 10% circa. Ancora attiva la tariffa family, che permette a tutti i componenti della famiglia – eccetto il capofamiglia che paga il prezzo intero – di abbonarsi a prezzo agevolato; in più sono previste altre riduzioni per le donne, gli under 14, gli under 18, gli over 65 e gli invalidi. Non sono ancora state comunicate le iniziative relative alle gare di Europa League.

Chi si abbona riceverà in omaggio una maglietta camouflage nerazzurra, da ritirare presso l’Atalanta Store dal primo ottobre, ed avrà diritto ad uno sconto del 10% su tutti gli articoli di merchandising ufficiale, fino al 30 novembre, oltre che ad altre agevolazioni con i partner commerciali del club. L’uomo simbolo della campagna abbonamenti è il tecnico Gian Piero Gasperini: una bella soddisfazione per uno degli artefici della stagione strepitosa dell’Atalanta, con il quarto posto in Serie A ed il ritorno in Europa dopo 26 anni.

Sul fronte mercato, si continua a lavorare alla cessione di Andrea Conti, promesso sposo del Milan. Ieri c’è stato un colloquio fra la famiglia Percassi e l’agente del giocatore Mario Giuffredi: il summit è stato definito soddisfacente dal procuratore, ma sarà decisivo l’incontro fra le due dirigenze settimana prossima. Giuseppe Riso, colui che cura gli interessi dell’altro gioiello in partenza, Alejandro Gomez, ha parlato ancora con la Lazio ed ha dichiarato: “Stiamo lavorando anche su una cosa nuova”, lasciando intendere una sempre più probabile partenza del Papu. Per quel che riguarda le entrate invece, il nome nuovo è Josè Luis Palomino, difensore argentino del Ludogorets.