Atalanta - Che offerta per Gomez! Proposta da 2 milioni l'anno per il rinnovo del Papu

Alejandro "Papu" Gomez: resterà all'Atalanta? | itasportpress.it

L'Atalanta è stata la sorpresa della stagione 2016-2017 in Serie A e vuole confermarsi ad alti livelli anche l'anno prossimo. Per farlo, ovviamente, la dirigenza vorrebbe limitare le cessioni: già dato via Kessié e con Conti che pare anche lui in uscita (entrambi con destinazione Milan), i bergamaschi hanno l'obbligo di cercare di non vendere i propri altri top player, fra cui il Papu Gomez, uno dei più richiesti dopo i 16 gol del campionato appena conclusosi.

La posizione dell'argentino ex Catania è chiaro: andrà via dalla squadra attuale solo per una destinazione top, che si tratti della Lazio (che nel frattempo però pare essersi avvicinata a Borini) o della Roma, che rimane vigile su questa possibilità soprattutto dopo la cessione di Salah al Liverpool, o magari una delle due milanesi. Insomma ci vorrà un'offerta davvero di livello per muoverlo, e l'offerta più importante giunta al calciatore l'hanno fatta i nerazzurri proprio in queste ore: un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2021 con opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione ed uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione, che renderebbe l'attaccante classe 1988 il giocatore più pagato della storia nerazzurra. Ovviamente la richiesta dell'ala sudamericana non era superiore, anzi: ecco che allora l'agente Riso lo ha raggiunto ad Ibiza - dove l'attuale numero 10 atalantino sta trascorrendo le proprie vacanze - per discutere assieme di questa proposta. Saranno dunque ore di attesa, le prossime, in Lombardia: questa situazione è destinata ad evolversi.

Perchè i 16 gol del Papu hanno fatto breccia negli occhi di tanti dirigenti, convinti a portarlo nelle proprie fila. E quindi oltre alle situazioni già enunciate sopra delle due squadre romane, attenzione anche a Milan ed Inter: i rossoneri hanno valutato anche l'argentino come possibile nome per il proprio attacco, dove cercano un'ulteriore acquisto, i nerazzurri invece vorrebbero avere un sostituto pronto in caso di partenza di Perisic verso l'estero (una possibilità molto concreta ad oggi). Il rinnovo proposto dall'Atalanta eliminerebbe ogni spettro su un'eventuale cessione: per ora bisognerà soltanto aspettare l'evolversi del tutto nelle ore seguenti.