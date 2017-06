Atalanta, se parte Spinazzola si punta su Dimarco | www.gazzetta.it

La corsia mancina dell’Atalanta potrebbe subire un cambiamento. Leonardo Spinazzola, dopo la stagione strepitosa appena conclusa, è pronto a tornare alla Juventus, nonostante l’accordo tra le due società preveda un prestito biennale, ma la Dea, prima di liberarlo, ha bisogno del sostituto. Il nuovo acquisto Gosens gioca nella stessa posizione dell’italiano, però – arrivato dall’Eredivisie - potrebbe necessitare di un periodo di ambientamento e dunque sul taccuino nerazzurro è stato segnato un nuovo nome, un profilo giovane ed italiano, come piace alla società orobica.

Si tratta di Federico Dimarco, terzino di proprietà dell’Inter, tornato alla base dopo la prima stagione intera di Serie A, trascorsa in prestito all’Empoli: 13 presenze totali fra campionato e Coppa Italia ed un assist, tra l’altro proprio contro l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia. Dimarco, classe ‘97, si è fatto notare anche nel Mondiale Under 20 in Corea con la nazionale italiana di Evani, segnando anche una rete su calcio di punizione, sua specialità, contro lo Zambia nei quarti di finale; con la primavera interista ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2015.

Per quel che riguarda le altre posizioni, sempre in attesa che si sblocchi l’affaire Conti con il Milan, si continua a monitorare da vicino Thomas Foket dal Gent, mentre per il centrocampo è spuntata l’idea di riprendere Marten De Roon, bloccato dalla Lazio da tempo ma senza mai operare l’affondo. Sul fronte Politano si è registrato il sorpasso della Fiorentina, pronta ormai a chiudere con il Sassuolo, così si punta a trattenere il Papu Gomez con un enorme sforzo economico per il rinnovo.

Per ultimo, è arrivato l’annuncio ufficiale della chiusura dell’accordo con Joma Sport per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica: già fornitore ufficiale di club come Villarreal ed Espanyol in Liga, Swansea in Premier League e Palermo e Sampdoria in Serie A, l’azienda spagnola sostituisce Nike dopo 3 anni.