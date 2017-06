Atalanta-De Roon, il ritorno | www.goal.com

Si erano lasciati solamente 12 mesi fa ed ora le loro strade potrebbero ricongiungersi di nuovo. Marten De Roon è ad un passo dal ritorno all’Atalanta, dopo la stagione trascorsa in Premier League, con la maglia del Middlesbrough. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea ha deciso di affondare il colpo sull’olandese: i contatti fra i club sono in corso ed il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. Il Boro pagò 10 milioni di euro il suo cartellino, più eventuali bonus che probabilmente, con la retrocessione in Championship degli inglesi, non sono stati raggiunti; dunque l’intesa si potrebbe trovare attorno alla stessa cifra sborsata dal Middlesbrough la scorsa estate, mentre De Roon si dice sarebbe disponibile addirittura ad abbassarsi l’ingaggio – di 1.5 milioni a stagione – pur di tornare a vestire nerazzurro. Un ulteriore indizio sulla vicina buona riuscita della trattativa arriva dai social network, con De Roon ed il Papu Gomez che hanno postato nella propria sezione dedicata alle Instagram Stories un selfie fatto insieme ad Ibiza, dove entrambi sono in vacanza.

Da tempo si parlava di un forte interesse della Lazio sul centrocampista classe 1991, ma alla fine, per via della questione legata a Lucas Biglia ancora in sospeso, questo interesse non è stato tramutato in nulla di concreto. Reduce come detto dalla retrocessione con il Middlesbrough, la stagione di Marten De Roon è da considerarsi comunque positiva dal punto di vista personale: ha dimostrato di sentirsi a suo agio nel calcio di Premier League e si è fatto notare per le sue prestazioni, nonostante i vari problemi incontrati dalla squadra di Aitor Karanka. In totale la sua annata si è conclusa con 35 presenze fra campionato ed FA Cup – 34 da titolare -, con 5 reti realizzate.

Dunque, il rinforzo per il centrocampo di Gian Piero Gasperini, perso Kessiè, sarà un cavallo di ritorno, mentre il direttore tecnico Giovanni Sartori è al lavoro per completare la rosa in tutti i reparti: sono ormai ad un passo gli arrivi di Foket per la fascia destra e di Palomino per la difesa, in attesa di sviluppi sulle uscite di Conti e Gomez