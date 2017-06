Atalanta, si affonda per il rinnovo di Gomez | www.calciodangolo.com

Conti sì, Gomez forse no. Queste sono le sensazioni al momento in merito alla partenza o meno dei due gioielli dell’Atalanta. Il terzino destro, di ritorno dalla Polonia ad Europeo Under 21 concluso, ha espresso esplicitamente il suo desiderio di abbracciare il Milan, intercettato dai giornalisti all’aeroporto di Malpensa: “Sarebbe un sogno che si realizza”. Oggi le società si incontreranno ed è probabile che la fumata bianca arrivi subito, vista la chiara volontà delle parti.

Per quanto riguarda il Papu invece, la società nerazzurra ha deciso di provare il tutto e per tutto per trattenere il suo numero 10: 2 milioni di euro a stagione – il doppio di quanto percepisce adesso – fino al 2021, con opzione per un ulteriore anno. Il suo procuratore Giuseppe Riso nei giorni scorsi è volato ad Ibiza, dove il suo assistito sta trascorrendo le vacanze, per discutere della proposta; l’argentino ha sempre dichiarato che avrebbe lasciato l’Atalanta solo per giocare la Champions League, ma per ora di offerte concrete da queste squadre non ce ne sono state – la Lazio ed il Milan sono forti su di lui, entrambe però hanno concluso la stagione dietro la Dea in classifica.

In entrata è ormai prossimo il ritorno di Marten De Roon dopo un anno di Premier League con la maglia del Middlesbrough - l’olandese si ridurrà l’ingaggio e rientrerà a Bergamo per circa 10 milioni di euro – mentre per Thomas Foket e Josè Luis Palomino sono in programma le visite mediche prima delle firme sui contratti e degli annunci ufficiali. Un po’ a sorpresa è invece l’arrivo di Fabio Eguelfi dall’Inter: sembrava fosse una delle contropartite tecniche da inserire nell’affare Skriniar con la Sampdoria, ma nella serata di ieri l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato la chiusura dell’affare fra le due società nerazzurre. Terzino sinistro classe ‘95, Eguelfi ha giocato nell’ultima stagione in prestito alla Pro Vercelli, con cui ha collezionato solamente 15 presenze per via di un grave infortunio ad inizio campionato, ma gli sono bastate per mettersi in evidenza ed aiutare la squadra a salvarsi; con questo acquisto, è più vicina la cessione di Leonardo Spinazzola alla Juventus.

Il club sta dunque lavorando alacremente per consegnare la rosa – o perlomeno gran parte di questa - che andrà a disputare la prossima impegnativa annata già per il 9 di luglio, quando è fissato l’appuntamento per il raduno a Zingonia agli ordini di Gian Piero Gasperini; il giorno dopo la squadra partirà per Rovetta, in Valle Seriana, sede del ritiro per l’ottava volta consecutiva, dove vi resterà fino al 30 luglio. I tifosi hanno già segnato due date che permetteranno loro di assaggiare l’Europa League già durante l’estate: la prima è mercoledì 26 luglio, all’Atleti Azzurri d’Italia, quando ci sarà la sfida al Lille di Marcelo Bielsa per il trofeo Bortolotti, mentre l’altra è martedì primo agosto, giorno di Atalanta-Borussia Dortmund ad Altach, in Austria.