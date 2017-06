Atalanta: ufficiale Eguelfi, si lavora per De Roon

Source photo: calciomercato.com

Prende forma l'Atalanta che verrà, una squadra profondamente diversa rispetto a quella vista della scorsa stagione ma con il comune obiettivo di fare bene, raggiungendo ampiamente la salvezza e sognando qualcosa di più, magari, in Europa League. Nelle ultime ore, la Dea ha ufficializzato l'ingaggio di Fabio Eguelfi, giovane classe '95 messosi in evidenza con la maglia dell'Inter. Esterno sinistro naturale, il ragazzo nato a Milano sarebbe il perfetto sostituto di Spinazzola, che potrebbe lasciare Bergamo già a partire da questa stagione. Difficile, comunque, che i nerazzurri cedano l'esterno di proprietà della Juventus, voluto proprio dalla Signora, pensando magari ad un altro anno di rodaggio per l'esterno ex Inter, reduce da un campionato di B sufficiente con la maglia della Pro Vercelli.

Sembra fatta, poi, per Thomas Foket, esterno destro classe '94 con esperienza europea alle spalle. Titolare del KAA Gent, infatti, il belga ha disputato sia la massima competizione calcistica europea che la scorsa Europa League. Perfetto rincalzo del partente Andrea Conti, Foket si potrebbe inserire davvero bene nel 3-4-1-2, avendo a disposizione metri di campo per galoppare. Nelle ultime ore, inoltre, pare che la Dea abbia messo gli occhi su Riccardo Orsolini, che potrebbe sostituire il partente D'Alessandro. La Juventus vorrebbe cedere il gioiello in club pronto a farlo esplodere, ed i nerazzurri potrebbero benissimo rientrare in questa categoria.

In avanti, contemplando un'eventuale partenza di Alejandro Papu Gomez, piace Roger Guedes, giovane prospetto del Palmeiras molto simile all'argentino. Un prospetto molto interessante, l'ennesimo giovane lanciato dal fiorentissimo campionato brasiliano. Dal Paris Saint-Germain, potrebbe invece giungere Bahebeck, di nuovo sulla lista dei prestiti dopo la sfortunata annata con il Pescara, spesso puntellata da infortuni. Conscio di non trovare spazio a Parigi, il giovane ventiquattrenne potrebbe scegliere ancora l'Italia, giocandosi le proprie chances e facendo concorrenza ad Andrea Petagna, consentendogli nel contempo di tirare il fiato. Ancora lontano, infine, l'accordo con il Middlesbrough per Marten de Roon: i nerazzurri propongono dieci milioni più quattro di bonus, il Boro li vorrebbe in un'unica soluzione. Aggiornamenti nelle prossime ore.