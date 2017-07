Atalanta, Percassi annuncia: "La volontà di Conti è andare via"

Il Milan è ad un passo dalla fumata bianca per l'arrivo di Andrea Conti: il terzino 23enne lunedì dovrebe firmare il tanto atteso contratto con i rossoneri. Importanti le cifra per l'ormai ex atalantino: 25 milioni più bonus, o una contropartita tecnica (Pessina), oppure la rinuncia da parte del club di via Aldo Rossi al 30% della futura rivendita di Petagna.

Come ha confermato lo stesso presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ai microfoni di Sky Sport quest'oggi: "Sapete tutti com'è andata la questione, non vorrei soffermarmi a ripeterla, però la volontà del ragazzo è quella di andare assolutamente via e andare al Milan, vediamo se riusciamo a fare l'accordo. Stiamo facendo dei ragionamenti tutti i giorni per completare l'iniziativa. Settimana prossima decisiva? E' probabile".

Ancora pochi giorni e Andrea Conti sarà un nuovo giocatore del Milan.