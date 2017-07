Atalanta, clamoroso inserimento per Ilicic: Sampdoria beffata

Josip Ilicic, attaccante oramai ex Fiorentina. | sampnews24.com

La Sampdoria, fra entrate ed uscite, è certamente una delle squadre più attive sul calciomercato. Dopo aver definito l'operazione che ha portato Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona, i blucerchiati stanno cercando un rinforzo offensivo, ed avevano scelto Josip Ilicic e non Sneijder per la trequarti, con l'olandese valutato dal management doriano come nome intrigante ma non utile alla causa, perlomeno in relazione all'ingaggio.

Siamo tuttavia di fronte ad un clamoroso colpo di scena: l'Atalanta si è inserita nella trattativa per lo sloveno pareggiando l'offerta dell'altra concorrente sotto l'aspetto del cartellino ed ottenendo il sì dell'oramai ex Fiorentina per tre motivi. Il primo è stato quello della mediazione di Jasmin Kurtic, connazionale e grande amico dell'attaccante, che avrebbe fortemente spinto per averlo in squadra a Bergamo nella prossima stagione; il secondo è legato alla possibilità di giocare l'Europa League, direttamente dalla fase a gironi, nella prossima stagione: una chance di rendersi protagonisti anche nei confini internazionali che lo slavo non avrebbe avuto a Genova, almeno non nel 2017-2018; l'ultimo, ma non meno importante, quello legato all'ingaggio, con l'offerta bergamasca ben più consistente rispetto a quella che già si trovava sul tavolo. E adesso, i tifosi lombardi possono sognare: accoppiata letale insieme al Papu dietro a Petagna per l'annata che verrà?

Dall'altro lato, ci sarà sicuramente la delusione e l'imbarazzo dei liguri che già pregustavano la possibilità di avere un giocatore di questo livello fra le proprie fila: d'altronde, mancavano soltanto le visite mediche e poi sarebbe arrivata l'ufficialità di quest'affare. Adesso si valutano le alternative: la suggestione-Sneijder non sembra - almeno per ora - risalire nelle quotazioni. probabilmente, prima di ripiegare su qualcun altro, comunque un tentativo di rilancio al calciatore verrà fatto, ma con sensazioni molto negative: il numero 72 della viola ha accettato con entusiasmo la proposta di andare alla corte di Gasperini.