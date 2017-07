Atalanta: per Castagne è fatta, piacciono Ferri e Lapadula | www.calciomercato.com

Non si può ancora parlare di affare fatto visto quel che è successo con Foket, ma l’Atalanta ha trovato il sostituto di Conti. Si tratta del belga Timothy Castagne, terzino destro classe 1995 che arriverà a Bergamo nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra, con la trattativa Conti-Milan finalmente alla conclusione; svanisce, almeno per ora, la pista Corchia, come ipotizzava la stampa francese.

Chiusa la questione esterno destro, l’Atalanta continua a muoversi sul fronte entrate: dopo il clamoroso “scippo” alla Sampdoria per quanto riguarda Ilicic, gli orobici puntano a sistemare la mediana, dopo la cessione di Franck Kessiè. Il nome nuovo per il reparto è quello di Jordan Ferri del Lione. Viste le difficoltà ad arrivare a Marten De Roon, secondo l’Eco di Bergamo il direttore tecnico Sartori avrebbe individuato nel francese classe ‘92 il profilo giusto su cui puntare. Giovane ma con esperienza anche a livello internazionale, Ferri sarebbe un investimento interessante anche a livello economico, attorno ai 5 milioni di euro. La cessione di Conti al Milan apre un dialogo più ampio con i rossoneri: oltre all’acquisto già definito di Luca Vido, da Milanello arriverà anche il centrocampista classe ‘97 Matteo Pessina. Non solo giovani però, perché la Dea ha chiesto informazioni su Gianluca Lapadula: l’attaccante ex Pescara ha una valutazione alta – sui 15 milioni – e piace molto anche al Genoa, ma si può trattare.

L’arrivo di Eguelfi per la corsia mancina non libera automaticamente Leonardo Spinazzola verso la Juventus: i bianconeri lo rivorrebbero fin da subito – con il benestare dello stesso giocatore, Gian Piero Gasperini si oppone perché non vuole perdere un elemento così importante come dimostrato durante tutta la stagione. In uscita sicura c’è invece Alberto Paloschi: nelle ultime ore si è registrata un’accelerazione della Spal che secondo Sky Sport avrebbe superato la concorrenza del Chievo.