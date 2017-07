Atalanta, arriva il rinnovo del Papu Gomez

Google Plus

Fonte immagine: Twitter @Atalanta_BC

Giornata di sorrisi in quel di Bergamo. L'Atalanta continua a costruire la prossima stagione sulle ali dell'entusiasmo, tra addii dolorosi, novità indispensabili e conferme ancor più fondamentali. Dopo quella di Spinazzola, con tanto di resistenza ai corteggiamenti della Juve, i nerazzurri hanno blindato questa mattina anche Alejandro Gomez, il quale ha posto la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Da capire quale sarà la durata: il precedente accordo scadeva nel 2020, possibile sia stato prolungato di un anno. Ci sono invece maggiori informazioni sulle cifre, visto che sarà un record per la storia della società orobica: il Papu percepirà infatti oltre due milioni l'anno più bonus, un ingaggio da top club per il leader tecnico e capitano dell'armata nerazzurra. La firma è stata posta questa mattina, in un incontro con Percassi, la dirigenza e i rappresentanti del giocatore, oltre al giocatore stesso, naturalmente. Più tardi arriveranno anche le prime dichiarazioni ufficiali del giocatore. A Bergamo oggi è giorno di sorrisi, è Papu-Day.