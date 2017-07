Atalanta, De Roon spinge per il ritorno

Continua la ricerca dell'Atalanta per un centrocampista e Sartori sembra ormai aver deciso di fare all-in su Marten De Roon. Il giocatore del Middlesbrough, stando a quanto rivelato dal Papu Gomez in un'intervista all'Eco di Bergamo, sarebbe voglioso di tornare a vestire il nerazzurro, ma c'è da superare l'ostacolo Boro che chiede venti milioni di euro per liberarlo.

Il club inglese non vuole scendere di prezzo nonostante le dichiarazione dell'olandese e la volontà dell'Atalanta di riportarlo a Bergamo. La società orobica però sembra aver iniziato a scalfire le resistenze d'oltremanica e un indizio in tal senso è dato dalla non convocazione di De Roon per l'amichevole con l'Oxford di mercoledì scorso terminata a reti bianche. L'Atalanta, comunque, non vuole cedere alle richieste inglesi e se quest'ultime non dovessero scendere è quindi improbabile che l'ex Heerenven torni all'Atleti Azzurri d'Italia.

In caso di esito negativo delle trattative tra i due club, c'è sullo sfondo l'ipotesi Jordan Ferri, centrocampista classe 1992 attualmente in forza al Lione. Con la società transalpina il venticinquenne ha disputato oltre centosessanta partite, trentuno quest'anno, mettendo a segno quattordici gol e dodici assist, e la richiesta è decisamente abbordabile: solo otto milioni di euro. Sul nativo di Cavaillon però c'è da battere la concorrenza interna della Fiorentina, che chiese informazioni su di lui ad inizio Luglio, e quelle di tre squadre francesi: Lille, Bordeuax e Marsiglia. Le ultime due sono alla ricerca di un centrocampista per rafforzarsi in vista della prossima campagna europea dove potrebbero essere avversarie dell'Atalanta in Europa League.

La terza opzione sarebbe cercare un giovane di sicura prospettiva e talento in Sud America. La squadra nerazzurra potrebbe permettersi un colpo simile poiché non ha ancora tesserato giocatori extra-comunitari, ma dalla società non è ancora trapelato nessuno nome, sintomo che questa pista è ancora un grande se.