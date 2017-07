Atalanta, 15-0 al Brusaporto: Petagna e Pessina promossi da Gasperini. Bene anche Cornelius

Atalanta Bergamasca Calcio

Giampiero Gasperini ha raccolto diverse informazioni positive da parte della sua Atalanta in occasione dell'amichevole contro il Brusaporto. In quel di Rovetta, sede del ritiro bergamasco, i ragazzi del Gasp si sono divertiti e hanno divertito, con un 15-0 che ha messo in mostra diversi aspetti postivi per quanto riguarda il reparto offensivo. Cornelius (tripletta nel primo tempo per lui), Papu Gomez dinamico come sempre e decisivo con una doppietta nel giro di pochi minuti, un ottimo Ilicic che con l'argentino si trova già a meraviglia, e un Petagna che ha trovato la doppietta nei suoi 12 minuti giocati. La squadra ha già mostrato un ottimo affiatamento, nonostante i tanti volti nuovi visti in campo nella prima uscita pre-stagionale. Positivi anche Orsolini, Kurtic, Haas, Hateboer e il giovanissimo Vido. L'avversario non è di certo di spessore internazionale, ma l'importante era scaldarsi e mettere in atto quanto è stato fatto nel corso di questi giorni. Gasperini può essere molto soddisfatto sotto questo punto di vista.

Mercato? Per adesso è in stand by, anche perchè sono state fatte molte operazioni interessanti come le acquisizioni dei talenti italiani U19 Orsolini e Vido. Ieri è stato tesserato il giovanissimo Gabriele Berto, centrocampista del 2003 acquistato dal Padova per rinforzare la Primavera. Sul fronte cessioni, invece, è ufficiale la cessione di Bryan Cabezas al Panathinaikos: l'esterno ecuadoregno classe '97 si trasferisce in Grecia con la formula del prestito secco.

TABELLINO ATALANTA-BRUSAPORTO 15-0

Marcatori: 10’, 42’ e 45’ pt Cornelius, 30’ pt Orsolini, 38’ pt Kurtic, 2’ e 9’ st Gomez, 12’ e 37’ st Hateboer, 14’ (su rigore) e 25’ st Ilicic, 19’ st Haas, 32’ st Vido, 38’ e 44’ st Petagna.

Atalanta Primo Tempo: Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, Cristante, Pessina, Gosens; Orsolini, Cornelius, Kurtic

Atalanta Secondo Tempo: Gollini; Del Prato, Palomino, Bastoni; Hateboer, Haas, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Vido (36’ st Petagna), Gomez