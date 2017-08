Atalanta, vietato fermarsi: oggi a Zingonia arriva il Novara

Bergamo post

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini non ha nessuna voglia di fermarsi. La condizione sta pian piano aumentando, così come l'intesa tra il difficile credo calcistico dell'allenatore e i nuovi arrivati, in primis Ilicic e Palomino che sono stati tra i migliori nell'ultimo match contro il Borussia Dormund. Questa sera, nonostante le fatiche, ci sarà il match contro il Novara, compagine di Serie B che sbarcherà a Zingonia per sostenere un test amichevole con calcio d'inizio alle ore 18:00.

Ci sarà qualche cambio nella formazione rispetto alla sfida giocata contro i gialloneri, anche per far rifiatare chi non è uscito dal campo. Berisha, Toloi, Palomino e Castagne non giocheranno dal primo minuto. In porta spazio a Gollini, con Caldara, Bastoni e Mancini che potrebbero formare un terzetto difensivo italiano, giovane e molto interessante. Gosens giocherà al posto di Spinazzola, mentre Hateboer potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ballottaggio Haas-Pessina per un posto a centrocampo, mentre in attacco probabile un impiego di Orsolini e Vido sin dal primo minuto, con Cornelius al posto di Petagna. Sarà una squadra molto più italiana e giovane, con tanti ragazzi nel giro delle nazionali giovanili dell'Italia. L'obiettivo sarà quello di vedere come reagirà la squadra a un doppio impegno così ravvicinato, e di fronte ci sarà un Novara che con la guida tecnica di Eugenio Corini ha già dimostrato di interpretare un buon calcio.

I piemontesi dovrebbero scendere in campo con Montipò in porta, mentre Chiosa e Troest saranno i due difensori centrali. Dickman e Calderoni si giocheranno un posto sulle corsie laterali e andranno a completare il reparto. Casarini e Da Cruz, nuovo arrivato, andranno ai lati per dare una mano a Ronaldo e Orlandi. In attacco confermati sia Sansone che Macheda. Nel 4-3-3 dell'allenatore ci sarà anche un ex di turno che è Troest: il possente centrale danese, infatti, ha vestito la maglia atalantina nella stagione 2010-11 con uno score di 25 presenze e 1 goal.