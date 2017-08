Atalanta, ancora una vittoria in amichevole: Novara battuto 1-0 | www.atalanta.it

Seconda vittoria un due giorni per l’Atalanta, che dopo aver battuto il Borussia Dortmund si impone anche sul Novara di Eugenio Corini. Gian Piero Gasperini decide di rivoluzionare lo schieramento e sceglie di lasciare spazio a tanti giovani ed alle seconde linee: nel canonico 3-4-1-2, la difesa della porta è affidata a Gollini, protetto da Mancini, Bastoni e Del Grosso; a centrocampo gli esterni sono Nica e Gosens, con Melegoni e Pessina nel mezzo, mentre ad Haas è affidato il compito di appoggiare la coppia d’attacco formata da Cornelius e da Orsolini.

Al centro Bortolotti di Zingonia, la gara si svolge su tre tempi da 30 minuti ciascuno con un avvio tutt’altro che trascendentale: Gollini è bravo a disinnescare due conclusioni pericolose di Sansone prima e Casarini poi, mentre la reazione nerazzurra si concretizza con Cornelius e soprattutto con Haas. All’inizio del secondo tempo arriva il goal che decide il match grazie ad un colpo di testa di Gianluca Mancini su assist da corner dello svizzero; da lì in poi i ritmi calano notevolmente e nel terzo tempo non accade praticamente più nulla.

Buone indicazioni per il tecnico Gasperini che ha avuto modo di testare coloro i quali non sono stati impiegati molto in questo precampionato, come Nicolas Haas, uno dei più positivi nel ruolo di trequartista, o come un altro nuovo arrivo, il tedesco Gosens; buono anche il ritorno in campo di Schmidt – recuperato dagli acciacchi dei giorni scorsi – mentre da sottolineare la tenuta della difesa, ancora una volta imbattuta dopo i successi su Lille e Borussia Dortmund. Non hanno invece partecipato al match diversi titolari atalantini: Caldara è ancora alle prese con qualche fastidio muscolare, così come Alejandro Gomez, che si è dedicato ad una seduta di lavoro personalizzata, mentre ad Ilicic e Petagna è stato concesso un turno di riposo.

Ora per i giocatori due giorni liberi: la ripresa degli allenamenti è fissata per sabato alle 16.30, quando si comincerà a pensare alla nuova prova di maturità dell’Atalanta, quella del Mestalla contro il Valencia l’11 agosto per il trofeo Naranja.