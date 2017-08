Nuovo anno, vecchio Gasp: l'Atalanta riparte dalle proprie certezze

Fonte immagine: Rete 8

Un nuovo inizio per l'Atalanta, che nella prima giornata di Serie A ospita la Roma nell'anticipo di domani alle 18. Senza alcuni pezzi pregiati, strappati dal mercato - tutta la linea di centrocampo, da Conti e Spinazzola (al momento in stallo) sulle corsie e la coppia Gagliardini-Kessié smembrata tra gennaio e giugno - Gasperini ricostruisce, ripartendo però da basi se possibile ancor più solide ed affidando le chiavi della mediana a due che in nerazzurro hanno già brillato. Contro i giallorossi saranno con ogni probabilità tre i nuovi acquisti che partiranno dal primo minuto. Spazio a destra per Castagne, il nuovo titolare prelevato dal Genk per sostituire Conti, passato al Milan, mentre a sinistra ci sarà Gosens, che dovrebbe essere preferito a Dramé per rimpiazzare Spinazzola. L'esterno non è stato convocato a causa della sua richiesta di trasferimento alla Juve - con le società al lavoro per trovare un accordo.

A centrocampo, invece, potrebbe toccare a Marten De Roon, che ha chiuso la sua parentesi al Middlesbrough retrocedendo in Championship ed è tornato a riabbracciare i colori nerazzurri. L'olandese è però in ballottaggio con Bryan Cristante per affiancare Freuler, sicuro titolare dopo l'ottimo rendimento dell'anno scorso. I due nuovi acquisti nel reparto offensivo inizieranno invece dalla panchina: sia Ilicic che Orsolini vivranno probabilmente un inserimento graduale nella rosa nerazzurra, anche se il primo è certamente più pronto del secondo. Domani, però, sulla trequarti agiranno ovviamente il Papu Gomez, fresco di rinnovo, e Jasmin Kurtic.

In attacco non dovrebbero esserci sorprese, visto che Petagna sembra favorito su Cornelius, autore di un ottimo pre-campionato ma volto nuovo per la Serie A: probabile che il danese si vedrà soprattutto in Europa. In difesa, davanti a Berisha, dovrebbero invece agire i tre dello scorso anno: Masiello a destra, Toloi a sinistra e Caldara, sulla via del recupero dopo alcuni acciacchi che l'hanno costretto ad un ritardo di condizione rispetto ai compagni. In caso di forfait, pronto un altro nuovo acquisto, José Palomino.