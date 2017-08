Atalanta - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18.00)

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Atalanta - Roma, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. All'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo si apre la stagione anche per i bergamaschi - sorpresa e rivelazione della passata annata - di Gian Piero Gasperini ed i giallorossi di Eusebio Di Francesco, alla prima sulla panchina dei capitolini. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Dopo le vittorie di Juventus - allo Stadium - contro il Cagliari, e del Napoli a Verona contro l'Hellas di Pecchia, è tempo anche per la Roma di Di Francesco esordire in questo campionato 2017/18. Trasferta tutt'altro che agevole però quella che si pone al cospetto dell'ex tecnico del Sassuolo alla gara inaugurale della sua avventura capitolina. L'Atalanta di Gasperini, seppur rinnovata in alcuni interpreti, resta squadra arcigna e difficile da digerire per qualsiasi rivale, soprattutto davanti ai propri tifosi.

La composizione delle rose

Cessioni importanti quelle dell'Atalanta di Gasperini, che al Milan ha venduto prima Kessie e successivamente Conti. Non solo. L'addio di Spinazzola, oramai certo, ha costretto la dirigenza bergamasca a ripartire da una mediana quasi esclusivamente rinnovata, con Freuler, Cristante e Kurtic a dover indicare la via ai nuovi De Roon, Castagne e Gosens. E' arrivato dalla Fiorentina Ilicic, che fornirà al reparto offensivo quella qualità necessaria per scardinare le difese arcigne ed un'alternativa al gioco dello scorso anno.

Estate tormentata in casa Roma, con le cessioni di Rudiger e Salah che hanno caratterizzato il periodo estivo e non solo. Le voci di un addio di Manolas, unite a quelle su Nainggolan, hanno destabilizzato un ambiente già di per sé fragile dopo la partenza per Milano sponda Inter di Luciano Spalletti. Si riparte da Di Francesco e soprattutto da Monchi, che ha completato la rosa con gli arrivi di Defrel e di un paio di giovani interessanti, ai quali ha abbinato l'esperienza ed il carisma di giocatori come Kolarov e Gonalons. Basterà per confermarsi al vertice?

Che tipo di partita ci aspetta

Nonostante qualche avvicendamento, difficile pensare che Gasperini modifichi per la gara odierna il suo modo di intendere calcio, soprattutto contro le grandi, soprattutto tra le mura amiche. Quindi, l'Atalanta proverà ad impostare la gara con i soliti uno contro uno in difesa come in attacco, con una pressione alta ed intensa per quanto possibile a questo punto della stagione e, in ripartenza o a difesa schierata, affidarsi alla qualità ed all'imprevedibilità del Papu Gomez, punta di diamante della Dea.

Di contro, la Roma di Di Francesco dovrà provare a curare i mali di inizio stagione, quelli relativi all'equilibrio, scarso a tratti pessimo, visto contro il Celta Vigo, e ad una distanza tra i reparti che ha messo a nudo i tanti, forse troppi limiti di una difesa che deve ancora trovare certezze e solidità. La presenza di Manolas non sembra bastare e sarà compito del centrocampo, soprattutto di De Rossi e Strootman, dare manforte al reparto arretrato. Non ha demeritato, ma nemmeno impressionato, invece il reparto offensivo, sia a Siviglia che a Vigo, trascinato più dalle giocate individuali che da un gioco corale che a tratti si è iniziato ad intravedere. A Perotti - o El Shaarawy in alternativa - il compito di rivitalizzare e dare brio ed estro ad una manovra che ancora deve trovare geometrie e misure.

Le ultime dai campi

Gasperini con qualche problema di formazione. Il caso Spinazzola costringerà il tecnico bergamasco a schierare sugli esterni due nuovi arrivi, Castagne e Gosens i favoriti con Hateboer che scalpita alle spalle. Non dovrebbe giocare Caldara al centro della difesa, con Palomino pronto a subentrare. Gomez e Kurtic, più di Ilicic, alle spalle di Petagna.

La conferenza stampa della vigilia di Gasperini.

Risponde Di Francesco, alla prima sulla panchina della Roma, con il solito 4-3-3. Bruno Peres e Kolarov di spinta sulle corsie laterali, Manolas e uno tra Fazio e Juan Jesus al centro, con quest'ultimo leggermente favorito. Strootman e Nainggolan ai lati di De Rossi, mentre davanti Perotti e Defrel partono leggermente avvantaggiati su El Shaarawy ed Under per una maglia da titolare ai lati del solito Edin Dzeko.

La conferenza stampa della vigilia di Di Francesco.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Palomino, Toloi; Castagne, Freuler, Cristante, Gosens; Gomez, Kurtic; Petagna. All: Gasperini.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco.

I precedenti

All'Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta e Roma si sono affrontate 56 volte, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio in 19 occasioni. L'ultimo successo casalingo dei bergamaschi risale alla scorsa stagione, grazie al 2-1 firmato da Caldara e dal rigore di Kessiè al 90' (Perotti per la Roma). 19 i pareggi, mentre 18 sono i successi della Roma che non espugna l'Atleti Azzurri d'Italia dall'1-2 firmato Ljajic e Nainggolan di stagione 2014/2015 (Moralez in rete per l'Atalanta).