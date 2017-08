Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali. Juan Jesus con Manolas, Gomez-Petagna per Gasperini

Lo spogliatoio dell'Atalanta, twitter @Atalanta_BC

Terza partita di questa nuova Serie A, prima della domenica che si chiuderà con tutte le altre sfide della prima giornata alle 20.30. A Bergamo si affrontano l'Atalanta di Gasperini e la nuova Roma di Di Francesco, due squadre chiamate a confermarsi e migliorarsi dopo la scorsa stagione. Sfida che si preannuncia molto interessante, con due formazioni che nella scorsa stagione hanno saputo regalare anche diversi momenti di calcio tanto bello quanto efficace.

Gasperini ha perso tanti giocatori importanti nel corso di questa estate, ma la società ha rimpiazzato, almeno a livello numerico, tutte le partenze. Da verificare sul campo se i nuovi saranno all'altezza dei giocatori che si sono resi protagonisti nella scorsa stagione. Gasperini riparte dal 3-4-1-2 della scorsa stagione, con alcune novità importanti. In difesa, ad esempio, non c'è Caldara con Toloi e Masiello, ma l'argentino Palomino, 27 anni. Novità anche sugli esterni, con Conti al Milan e Spinazzola voglioso di Juventus. I nuovi Hateboer e Gosens dovranno garantire corsa e assist. Coppia centrale formata da Freuler e Cristante, con Kurtic alle spalle della strana coppia del gol formata dal Papu Gomez, rimasto con rinnovo e Petagna.

La formazione ufficiale dell'Atalanta, twitter @PremiumSportHD

In casa Roma, invece, poche sorprese per Di Francesco che ha voglia di vedere una squadra molto diversa da quella asfaltata dal Celta Vigo nell'ultima amichevole giocata in Spagna. 4-3-3 per il tecnico ex Sassuolo, suo schema di riferimento. La novità più importante è rappresentata dal compagno di reparto di Manolas che sarà Juan Jesus, forse scelto per la sua maggiore abilità di corsa in campo aperto rispetto a Fazio e Hector Moreno. Per il resto formazione annunciata, con il tridente offensivo composto da Defrel, Dzeko e Perotti, De Rossi a guidare il centrocampo e Peres e Kolarov a dare spinta sugli esterni.

Segui il nostro LIVE della sfida!