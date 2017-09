Atalanta, qualche dubbio per Lione

L'Atalanta è ormai a Lione, pronta ad affrontare la sua seconda partita di Europa League alla ricerca di un risultato per poter rafforzare la leadership conquistato con la netta vittoria contro l'Everton. Gian Piero Gasperini dopo la conferenza stampa con Mattia Caldara che si svolgerà alle 18.30, terrà il primo allenamento sul terreno di gioco del Parc Olympique Lyonnais. La seduta nello stadio che ospiterà il match domani sera servirà all'allenatore nerazzurro soprattutto per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Se infatti Gasperini non avrà a disposizione l'infortunato Toloi, uscito dopo mezz'ora nel match del Franchi per un problema alla coscia sinistra il brasiliano rientrerà dopo la sosta, è in dubbio la presenza dal primo minuto di Josip Ilicic. Ieri lo sloveno sembrava non dover nemmeno partire per Lione, ma oggi le sensazioni erano migliori così l'ex Fiorentina si è aggregato al gruppo. Ilicic è reduce da prestazioni convincenti sia contro il Crotone, sia contro la sua ex squadra, ma proprio a Firenze ha accusato una lieve distorsione alla caviglia. Fortunatamente per lui e per l'Atalanta, la sua esperienza lo ha salvato da una degenza più lunga di quella attuale: infatti, chiedendo subito il cambio, Ilicic, ha evitato di compromettere la propria distorsione che così sembra essere rientrata.

Tuttavia, il trequartista sloveno resta in dubbio per la partita di Europa League. Il suo stato di forma e la sua importanza nel ruolo lo renderebbero imprescindibile in una partita così importante, ma l'impegno di domenica contro la Juventus suggerisce cautela. Al suo posto, quindi, potrebbe riprendere la maglia da titolare Jasmin Kurtic, uno dei trascinatori dello scorso anno. Gasperini quindi prepara il 3-5-2 già visto contro l'Everton con il terzetto difensivo composto da Masiello, Caldara e Palomino che avranno il compito di difendere la posta di Berisha. Sugli esterni Spinazzola e Hateboer, mente in mezzo al campo ci saranno De Roon, Freuler, eroe di Firenze, e Kurtic. Confermatissimo il tandem d'attacco composto da Petagna e Gomez.