Lione - Atalanta in diretta, LIVE Europa League 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Lione vs Atalanta, incontro valido per la seconda giornata della UEFA Europa League 2017/2018. Si gioca allo Stade de Lyon, fischio d'inizio alle 20.45, dirige il tedesco Siebert.

L'Atalanta approda alla sfida dopo il successo, di ampie proporzioni, con l'Everton. Masiello, Gomez e Cristante per elevare il sogno nerazzurro e ridimensionare una grande dell'attuale Premier League.

Solo un pari per il Lione all'alba della competizione. Depay su rigore, in pieno recupero la doccia fredda, con l'1-1 firmato da Sardinero. La sfida odierna, che precede il doppio appuntamento con l'Everton, è quindi delicata per i ragazzi di Genesio.

In conferenza stampa, ieri, Gasperini e Caldara. Il tecnico allontana la massima serie, l'imminente confronto con la Juventus, e ripone ogni attenzione alla partita di questa sera, determinante per coltivare il cammino europeo.

Caldara si auspica, invece, una difesa granitica. L'Atalanta, in questo avvio di stagione, concede qualcosa dietro, spesso subisce, prestando il fianco ai rivali di turno. Contro il Lione questo può essere fatale.

Atalanta

Gasperini deve fronteggiare un'importante assenza nel reparto arretrato. Non ce la fa Toloi, sul centro-sinistra gioca Palomino, con Caldara e Masiello a rifinire la linea a protezione di Berisha.

Tre giocatori nel mezzo, De Roon il perno, Cristante e Freuler le mezzali. Un pacchetto quindi solido, in grado di contenere le sfuriate di casa. Fondamentale l'apporto esterno, a destra gioca Hateboer, Spinazzola, finalmente in condizione, presidia l'out mancino. Gomez accompagna Petagna davanti. In panchina, Kurtic e Ilicic, scelta conservativa.

Lione

Genesio propone il 4-2-3-1. La trequarti è di straordinaria qualità, con Fekir ad ondeggiare alle spalle della prima punta, Mariano Diaz. Ai lati del genietto, Depay e Traoré. Tousart e Ndombele formano il comparto di centrocampo, Tete e Mendy i laterali bassi, con Morel e Marcelo a proteggere Lopes.

Genesio "E' compito mio correggere gli errori fatti nell'ultima partita, abbiamo parlato molto e siamo tornati su quella gara analizzando il filmato. Abbiamo dei buchi a livello di concentrazione ma probabilmente questo dipende dal fatto che siamo una squadra giovane".

Solo un pari per le due squadre nell'ultimo turno di campionato. 1-1 per l'Atalanta con la Fiorentina, addirittura 3-3 per un disattento Lione con il Dijon.