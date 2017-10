L'Atalanta riparte dai Nazionali. Toloi punta l'Europa League

Fonte immagine: Twitter @Atalanta_BC

L'Atalanta torna in campo. Sette partite in ventidue giorni attendono i bergamaschi, che scaldano i motori in vista del secondo tour de force stagionale. Ritmi infernali per la squadra di Giampiero Gasperini, la quale sta ricomponendosi a Zingonia dopo la pausa per le Nazionali, che ha visto undici elementi della rosa impegnati in giro per il mondo. I primi a rientrare sono stati gli italiani Spinazzola e Cristante, insieme a Berisha, di fronte a Scutari nel match di qualificazione vinto per 0-1 dagli azzurri. Di ritorno anche Vido, Mancini ed Orsolini impegnati con l'under-21, oltre agli altri europei come Freuler, Cornelius, Kurtic ed Ilicic. L'ultimo a tornare sarà Alejandro Gomez, che con la sua Argentina ha centrato la qualificazione al mondiale di Russia 2018 in extremis.

All'appello manca ancora Rafael Toloi, che sta recuperando dall'infortunio al retto femorale e non è ancora al 100%. Difficilmente scenderà in campo dal primo minuto nella sfida sul campo della Sampdoria in programma domenica alle 15; l'obiettivo è ritrovarlo entro giovedì prossimo, quando i nerazzurri ospiteranno al Mapei Stadium l'Apollon Limassol, nella gara valida per la terza giornata di Europa League. A Genova dovrebbe giocare ancora Palomino, anche se Mancini, dopo le buone prestazioni con l'under21, potrebbe essere la sorpresa di formazione per quanto riguarda la linea difensiva.

Dal centrocampo in su permangono ancora diversi dubbi sullo schieramento. Potrebbe trovare spazio dal primo minuto De Roon, chiamato al salto di qualità dopo un inizio un po' in sordina: probabile riposo per Cristante, anche in ottica Europa. Sulle corsie possibilità per Hateboer e Spinazzola, ormai ristabilito ed insostituibile dell'undici di Gasperini, mentre in avanti Gomez, rientrato tardi, dovrebbe comunque partire dal primo minuto con al suo fianco uno tra Josip Ilicic e Jasmin Kurtic. Per il fantasista ex Fiorentina e Palermo sarà una partita speciale, visto che in estate ha rifiutato all'ultimo il trasferimento a Genova, preferendo Bergamo e l'aria d'Europa. Davanti il riferimento offensivo sarà Petagna.