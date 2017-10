Atalanta, Gasperini in conferenza: "Domani comincia un altro ciclo di partite importanti per noi"

fonte: atalanta.it

Domani l'Atalanta farà visita alla Sampdoria e Gasperini è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Andiamo a sentire le sue parole!

L'Atalanta viene dal pareggio casalingo contro la Juventus. Un ottimo punto per ripartire dopo la pausa per le Nazionali: "Ci eravamo lasciati con l'entusiasmo per la gara con la Juve e abbiamo voglia di riprendere. Dobbiamo ritrovare subito la giusta concentrazione perché è una partita importante per noi, che sentiamo molto".

Di fronte la Sampdoria, i blucerchiati giungono dal clamoroso tonfo contro l'Udinese. In casa Atalanta spazio al 3-4-1-2, a Marassi Ilicic giocherà sulla trequarti alle spalle di Gomez e Petagna: "Per noi comincia un altro ciclo di partite importante, ma dobbiamo pensare a una gara per volta. La Samp, a parte l'ultima gara con l'Udinese, è partita bene in campionato e il campo di Genova è sempre difficile. Nelle prossime giornate affronteremo squadre a cui siamo vicini in classifica e il nostro campionato passerà anche da queste partite". Il campionato riprenderà dopo la sosta per le nazionali".

