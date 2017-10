Verso Atalanta-Verona: orobici pronti a vincere, occhio alla voglia di rivalsa degli ospiti

Source photo: profilo Twitter Atalanta

Due formazioni agli antipodi, per rendimento e morale della truppa: da una parte la lanciatissima Atalanta vogliosa di risalire in campionato, dall’altra il claudicante Hellas Verona. Non potrebbe essere definita diversamente la sfida tra bergamaschi e scaligeri, pronti a conquistare punti vitali per la salvezza. Nonostante la nette differenza tecnica, comunque, i ragazzi di Gasperini non dovranno sottovalutare gli ospiti di Pecchia, pronti a cambiare la partita con guizzi singoli di calciatori esperti ed ancora pericolosi, si vedano Pazzini e Cerci.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, modulo che esalta perfettamente le qualità dei singoli interpreti nerazzurri. Davanti al confermatissimo Berisha, difesa a tre composta da Toloi, in ballottaggio però con Palomino, Caldara e Masiello. Incertezza anche in attacco, dove Petagna e Gomez potrebbero esser risparmiati causa turnover, probabilmente sostituiti da Kurtic e Cornelius. A centrocampo, solo un dubbio per Gasperini: Spinazzola, infatti, potrebbe rifiatare, con Gosens lanciato dal primo minuto. Hateboer, Cristante e De Roon, invece, nelle altre posizioni.

Non dovrebbe prescindere dal 4-3-3, invece, l’Hellas di Pecchia, con il tecnico laziale pronto ad affidarsi all’estro offensivo del pazzo Pazzini, probabilmente affiancato da Cerci e Verde. Occhio, comunque, alle sorprese: Kean potrebbe infatti far rifiatare l’ex bomber di Inter e Milan. Davanti a Nicolas, difesa a quattro composta da Caceres, Caracciolo, Hertaux e Fares, anche se scalpitano sia Souprayen che Valoti, il cui impiego fare indietreggiare Romulo in difesa. Nella zona centrale del campo, infine, Fossati, con Bessa ed appunto Romulo in qualità di mezz’ali.

Spulciano tra le statistiche e gli ultimi scontri diretti, Atalanta-Hellas è stata una sfida davvero ardua, per gli orobici, che in casa e nella massima competizione calcistica italiana hanno faticato da quando le due rose sono riapprodate in A: su tre sfide, infatti, il Verona ha vinto una volta e pareggiate due. Un trend tutt’altro che deprecabile, che renderà questa sfida sicuramente ricca di emozioni e pathos. Difficile, comunque, che l’Atalanta ceda punti all’Hellas, anche se in questo campionato nulla è certo, con i ragazzi di Pecchia pronti al miracolo.

PROBABILI FORMAZIONI:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, De Roon, Spinazzola; Ilicic, Gomez, Petagna. Allenatore: Gasperini.

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Caracciolo, Hertaux, Fares; Fossati, Bessa, Romulo; Cerci, Pazzini, Verde. Allenatore: Pecchia.