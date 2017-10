Atalanta, Gasperini: "Bella reazione della squadra dopo un primo tempo opaco"

L'Atalanta ha battuto tre a zero il Verona, e la classifica per la Dea ritorna a sorridere. Ad un primo tempo difficile, ha fatto seguito una ripresa dominata in lungo ed in largo dalla compagine orobica. Freuler, Ilicic e Kurtic i mattatori di giornata. L'allenatore Gian Piero Gasperini questa mattina è ritornato a parlare della vittoria della sua squadra, ed al sito ufficiale del club orobico ha affermato: "Questi ragazzi mi sorprendono sempre più, anche se faccio turnover, il risultato non cambia. Rispetto alla gara precedente ho fatto cinque cambi, ma il risultato lo avete visto tutti".

Un secondo tempo di grande livello, l'Atalanta si candida nuovamente per la lotta ad un posto in Europa: "Siamo in fiducia, ci siamo proposti bene sul campo, senza alcuna paura verso un avversario che nel corso del primo tempo ci ha messo un pò in difficoltà perchè era chiusa e ci impediva con un buon pressing di organizzarci dalle retrovie con il possesso palla. Una prestazione sufficiente, tre punti in saccoccia che ci permettono di non perdere contatto dalle squadre che ci precedono in classifica".

C'è comunque un apsetto che non è particolarmente piaciuto a Gasperini, ed è quello tecnico: "Potevamo fare senz'altro meglio, sullo 0-0 abbiamo rischiato un pò troppo, questo non deve accadere più. Adesso però il pensiero va alla qualificazione per l’Europa League. E' ancora tutto aperto nel nostro girone, ma fino ad ora stiamo compiendo un bel cammino, non dobbiamo fermarci proprio ora. Certo, il campionato non va perso di vista e per questo ho bisogno che la rosa sia più ampia possibile. Le partite sono davvero tante, competere per due o più obiettivi non è semplice, questo viene detto da tutti ma poi chi deve cimentarsi realmente in questi tour de force lo capisce ancor di più, provandolo sulla propria pelle".