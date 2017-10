Atalanta: Gomez lavora a parte e Gasperini pensa a un nuovo turnover

gomez in dubbio per la sfida con l'udinese

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, l'Atalanta ha ripreso ieri la preparazione in vista della trasferta di Udine. I ragazzi di Gasperini sono stati impegnati in una seduta mattutina dove hanno alternato esercitazioni fisiche e tattiche.

C'è preoccupazione in quel di Zingonia per le condizioni di Alejandro Gomez. L'asso argentino ha lavorato solo a parte sostenendo un allenamento differenziato. E' possibile che Gasperini cerchi di gestire al meglio il Papu in vista delle prossime tre partite, considerando che da poco si è ripreso dall'infortunio prima al piede e poi al ginocchio. Gomez è tornato in campo mercoledì scorso contro il Verona venendo sostituito al 77' dopo una prestazione non proprio memorabile come ci ha abituato quest'anno. Adesso la priorità per il capitano nerazzurro è quella di stringere i denti in queste ultime 3 partite per poi tornare in forma durante la sosta. Intanto adesso è da considerare in dubbio per il prossimo match con l'Udinese e solo domani si capirà se potrà scendere in campo dal 1'.

Oltre a Schmidt che ha proseguito nel suo programma di recupero, anche Cornelius e Hateboer hanno svolto un programma personalizzato. In particolare il terzino desta qualche preoccupazione siccome è reduce da una forte contusione al ginocchio procurata durante il match con il Verona. L'olandese è rimasto in campo fino al termine della partita ma probabilmente il dolore continua a persistere e così anche l'esterno è in dubbio per domenica.

Al di là della situazione infortunati, l'allenatore Gasperini pensa di adottare un pò di turnover per la sfida con i fiulani. In difesa potrebbe riposare Caldara, stacanovista da quando è tornato dopo l'infortunio, per far posto a Masiello che non ha giocato con il Verona. A centrocampo tornano Castagne e Spinazzola per Hateboer e Gosens, possibile riposo anche per Freuler, con Cristante pronto a prendere il suo posto. In attacco Ilicic e Gomez agiranno a supporto di Petagna. Se il capitano non dovesse recuperare, è pronto Kurtic tornato al gol contro il Verona.