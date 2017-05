Bologna: contro il Pescara spazio a Petkovic?

Source photo: tuttosport.com

Al di là del finale di stagione, da disputare comunque in modo onorevole, è già aria di calciomercato per il Bologna Calcio, con Saputo pronto a rafforzare la rosa sondando il terreno alla ricerca di prospetti importanti e di spessore. Per sopperire alla prossima mancanza di Dzemaili, i felsinei potrebbero scegliere Ledia Memushaj, pronto a riconfermarsi dopo l'ottima stagione contro il Pescara. In caso di cessione di Simone Verdi, inoltre, i rossoblu potrebbero tentare l'affondo per Juan Ferdinando Quintero, trequartista ex Porto che non ha convinto dopo l'esperienza in Portogallo. Più possibile, comunque, l'ingaggio dell'attaccante del Boca Juniors Benedetto, operazione molto proficua sotto l'aspetto economico.

Si conferma forte, inoltre, l'interesse di Bigon per Jonathan De Guzman, come confermato anche dall'intermediario del giocatore, Fabio Parisi: "Il matrimonio affettivo col Napoli è durato poco - ha detto a Radio Crc - poi c’è quello contrattuale e non è che il club non voglia il calciatore, ma ritiene che altri siano più adatti. Bigon portò De Guzman a Napoli per cui c’è stima, ma poi ci sono gli aspetti finanziari da controllare. Il Bologna non ha chiesto il calciatore per cui non c’è nessuna trattativa, ma se la stima del direttore sportivo del club c’era quando era a Napoli, ci sarà anche adesso”.

Mercato a parte, comunque, i ragazzi di Donadoni dovranno vincere al Dall'Ara, evitando ulteriori malumori ad una tifoseria uscita troppo spesso delusa dai campi da calcio della nostra Serie A. A causa dell'assenza di Gastaldello, l'ex tecnico del Parma dovrebbe scegliere Oikonomou al fianco di Maietta, con i terzini Mbaye e Masina a completare la retroguardia a quattro pensata per proteggere Mirante. Nella zona mediana del campo, Donsah e Taider, incaricati di sostenere la folta trequarti formata da Verdi, Krejci e Petkovic, dietro l'unica punta Destro. Un cambio di modulo, dunque, per i felsinei, che proveranno così a pungere gli abruzzesi di Zeman.

Ecco il probabile undici del Bologna in vista del Pescara: Mirante; Mbaye, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Taider, Verdi, Petkovic, Krejci; Destro.