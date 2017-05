Bologna, occhi in casa Milan per la prossima stagione. Obiettivi Paletta e Poli

Gabriel Paletta, zimbio.com

Il Bologna di Roberto Donadoni ha concluso il proprio campionato con due sconfitte contro avversarie come Milan e Juventus superiori dal punto di vista tecnico nel caso dei bianconeri e con più motivazioni nel caso dei rossoneri. Poco male, la salvezza era già arrivata da qualche settimana, ma è chiaro che per la prossima stagione l'intenzione della società sia quella di provare a migliorare la rosa a disposizione del tecnico, magari guardando a quei giocatori che nelle squadre con ambizioni diverse dal Bologna faticano a trovare spazio.

In casa Milan, ad esempio, l'estate si annuncia ricca di cambiamenti all'interno della rosa di Vincenzo Montella. Sono in molti quelli che, per vari motivi, potrebbero salutare Milanello e andare alla ricerca di un'altra occasione. Fra di loro anche Andrea Poli e Gabriel Paletta. Il primo ha vissuto un'altra stagione dove la panchina è stata di molto superiore ai minuti giocati in campo e per prestigiosa che sia la maglia rossonera, non giocare non fa piacere a nessuno. Il Bologna, invece, potrebbe garantire un minutaggio superiore al centrocampista, sulla cui professionalità a Milanello sono pronti a giurare in tanti. I primi contatti con la nuova dirigenza rossonera sembra ci siano già stati e anche la richiesta economica per il cartellino di Poli non sembra essere impossibile. 2-3 milioni la cifra che potrebbe bastare per vedere Poli vestire la maglia rossoblu.

Poli con Donnarumma, zimbio.com

Non solo l'ex Sampdoria, però, perchè nelle ultime sembra che anche il nome di Gabriel Paletta sia finito in orbita Bologna. Il centrale difensivo ha giocato quasi sempre in questo campionato, ma su di lui pesa un numero eccessivo di espulsioni raccolte in questa stagione. Cinque per la precisione, con l'ultima rimediata nella sconfitta di Cagliari. Un dato che potrebbe anche costargli la maglia rossonera, insieme ad un contratto in scadenza nel 2018 e al fatto che con l'arrivo di Mudacchio il reparto centrale diventa sovraffollato. Fra Paletta, Gomez e Zapata ne resterà solo uno in rossonero e potrebbe essere il colombiano a spuntarla. Anche in questo caso la richiesta economica potrebbe non essere impossibile, ma ci potrebbe essere l'ostacolo ingaggio. Ci sarà sicuramente tempo per parlarne di nuovo.