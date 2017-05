Bologna: finita la stagione, prende forma il mercato

Source photo: tuttobolognaweb.it

Archiviata una stagione più ombrosa che luccicante, è già tempo di calciomercato per il Bologna Calcio, con Saputo pronto a plasmare la rosa che verrà sondando il terreno a caccia di colpi di spessore. Primo nome sulla lista felsinea, quello di Alessio Cerci, tanto inseguito nelle scorse sessioni di mercato ed ora finalmente vicino a vestire rossoblu. Nonostante il brutto infortunio al ginocchio, l'ex Milan ed Atletico Madrid continua ad impressionare la società bolognese, pronta ad offrigli un contratto di tre anni da un milione a stagione.

Nella zona mediana del campo, invece, sondato Andrea Poli, mai troppo al centro del progetto di Vincenzo Montella. Acquistato dal Parma nel luglio 2013, il classe '89 ha inanellato una serie di prestazioni sottotono, che hanno in parte offuscato quelle positive. Giunto anche in un momento societario poco felice, Poli non ha potuto rendere al meglio, impelagandosi nel mare della mediocrità che ha coinvolto tutto il Milan. Con il Bologna, dunque, il ragazzo di Vittorio Veneto potrà rilanciarsi, riprendendo il discorso interrotto a Parma.

In difesa, infine, piace Edoardo Goldaniga, uno dei pochi che si è salvato nella negativa stagione del Palermo. Complice la retrocessione siciliana, il calciatore verrebbe valutato solo un milione, con il Bologna pronto a proporre, all'atleta, 300mila euro a stagione. Esperto della nostra Serie A, il calciatore rinforzerebbe il pacchetto offensivo rossoblu, non sempre perfetto in questa stagione. Sempre vivo, infine, l'interesse per Bradaric, giovanissimo centrocampista del Rejka che, come anticipato, è benvoluto anche dal Sassuolo.