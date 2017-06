Bologna - Bigon: "Due colpi la prossima settimana, Mirante e Di Francesco resteranno"

Source photo: calciogazzetta.it

Riccardo Bigon fa la voce grossa. Intervistato da Sky Sport, infatti, il dirigente felsineo ha parlato del mercato del suo Bologna, confermando la decisa volontà societaria di costruire una squadra più forte rispetto a quella vista nella scorsa stagione: "Siamo vicini a due calciatori - ha detto - ma si sa, nel calciomercato non dipende tutto da noi. Nelle prossime due settimane potremmo comunque chiudere per un nuovo acquisto". Parole da parte di chi vive il nostro calcio, conscio dell'imprevedibilità della sessione estiva di trattative.

Interrogato sui giocatori attuali, poi, Bigon sottolinea alcune linee-guida: "Di Francesco è un tesserato del Bologna, non c’è altro. Per Mirante non ho avuto richieste dalla Roma. E’ il nostro portiere. Abbiamo buoni rapporti con qualche grande club, non vedo nulla di strano o misterioso su questo affare​". Nonostante una stagione altalenante, il Bologna si dimostra dunque deciso a non fare passi indietro, evitando di vendere pezzi pregiati e puntellando, con oculatezza, il bacino tecnico a disposizione.