Bologna, i tifosi sognano Wesley Sneijder

Wesley Sneijder torna in Serie A: uno degli artefici del Triplete del 2010 dell’Inter targata Josè Mourinho di nuovo in Italia, questa volta con la maglia del Bologna. Per ora è solamente una suggestione, una di quelle idee che nascono nella piena frenesia del calciomercato, ma potrebbe esserci qualcosa di concreto dietro a questa notizia. L’olandese, che ha ancora un anno di contratto con il Galatasaray, è stato duramente scaricato dal tecnico dei turchi Igor Tudor - “Se resterà qui, la mia squadra non potrà più giocare a calcio” ha tuonato l’ex difensore della Juventus – e dunque è alla ricerca di una nuova esperienza.

Le proposte dalla Cina non mancano, così come quella dello Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, il quale riabbraccerebbe Sneijder dopo l’esperienza proprio a Istanbul; però c’è anche un’altra soluzione, cioè quella che porta in MLS, più precisamente in Canada: il Montreal Impact è pronto a offrire un ricco contratto al trequartista 33enne per portarlo in Nord America. Ed è qui che entra in gioco il Bologna, perché il proprietario del team canadese è quel Joey Saputo azionista di maggioranza della società felsinea. I tifosi sognano di rivedere un’operazione simile a quella avvenuta lo scorso anno con il centrocampista Blerim Dzemaili, passato in prestito ai canadesi dopo aver militato in Serie A fino a maggio; questa volta le parti sarebbero inverse, con il Montreal ad acquistare il cartellino di Sneijder ed il Bologna ad accoglierlo a titolo temporaneo.

Ovviamente per ora è solo un rumor suggerito da Tuttosport, però le basi per una conclusione positiva dell’affare ci sono tutti. In più c’è da considerare il fatto che nella prossima estate si disputeranno i Mondiali in Russia e per Sneijder sarebbe ideale mantenersi in forma in un campionato allenante a livello fisico come quello italiano, giocarsi la rassegna iridata con la nazionale olandese e poi traslocare in Canada in un secondo momento: i tifosi cominciano già a sognare.