Bologna, è fatta per Andrea Poli a costo zero

Fonte foto: Getty Images

Da sempre il Bologna ha il merito di rigenerare i calciatori che nelle precedenti stagioni non hanno brillato. Storicamente, l'aria bolognese ha avuto la capacità di ricaricare le pile a gente del calibro di Beppe Signori, Roberto Baggio, Marco Di Vaio, e tanti altri calciatori. Ora, seppur i paragoni possano sembrare alquanto inappropriati, è giunto il turno di Andrea Poli, che potrebbe aggiungersi alla lista di quegli atleti che nella città felsinea sono ripartiti.

L'accordo tra il Bologna ed il Milan è ormai stato trovato, e la trattativa ad ore sarà chiusa in maniera positiva. L'affare si farà a costo zero, il calciatore è strafelice della destinazione emiliana e per lui è pronto un quadriennale con un ingaggio annuo di 700mila euro. Il tecnico Roberto Donadoni, che a giorni firmerà il rinnovo contrattuale, avrà così a disposizione un'importante pedina per il suo sistema di gioco, in quanto può coprire più ruoli nella zona nevralgica del campo, il centrocampo. Si tratta, infatti, di un vero e proprio jolly della mediana.

In entrata si continua a lavorare anche su altri fronti, e cioè sul doppio colpo Cesar Falletti e Felipe Avenatti. Per i due uruguaiani, con la Ternana c'è già un accordo di massima, restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma le sensazioni restano positive ed alla fine la trattativa andrà in porto, con molta probabilità ad inizio settimana prossima.

Falletti ed Avenatti esultano con la maglia della Ternana

Sul fronte delle uscite c'è Lorenzo Crisetig che sta valutando l'ipotesi di ritornare a Crotone e riabbracciare il tecnico Davide Nicola, mentre Erick Pulgar resta in attesa di offerte concrete provenienti dall'estero. Al passo d'addio, invece, Marios Oikonomou e Luca Rizzo, che ormai sono entrambi promessi sposi alla Spal di Leonardo Semplici.

La località di Castiadas è ormai pronta ad accogliere la truppa di Roberto Donadoni per la prima parte della preparazione estiva in vista della prossima stagione. Non tutti però raggiungeranno la Sardegna. I convocati, per questo mini ritiro che avrà inizio il 2 luglio, e terminerà il giorno 8, saranno Crisetig, Da Costa, De Maio, Di Francesco, Donsah, Frabotta, Gastaldello, Maietta, Mbaye, Mirante, Okwonkwo, Petkovic, Pulgar, Trovade, Valencia e Verdi, in rigoroso ordine alfabetico. Poi, Brignani, Destro, Masina, e i due portieri Ravaglia e Sarr dal 3 all'8 luglio svolgeranno un programma di allenamento personalizzato al centro sportivo di Casteldebole. Tutti gli altri, infine, di comune accordo con la società, salteranno questa prima fase di lavoro e inizieranno la preparazione direttamente a Castelrotto, dove la squadra vi rimarrà per due settimane, dal 12 al 26 luglio, ed affronterà la vera e propria preparazione pre campionato.